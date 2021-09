Buscan a Brian Laundrie, novio de Gabby Petito, reportado como desaparecido por familiares

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Luego de permanecer callado sobre la misteriosa desaparición de su prometida Gabby Petito, el joven señalado como de interés, Brian Laundrie, ha sido reportado como desaparecido por su familia.



Según el reporte, el paradero de Brian "se desconoce actualmente". Sus padres aseguran que no saben de él desde el 14 de septiembre, cuatro días después de que se conociera que regresó a su casa solo, sin su novia, luego de haber estado fuera por más de dos meses recorriendo los lugares más emblemáticos de EE UU.



El portavoz de la policía de North Pole, Josh Taylor, informó: "Hemos intentado hablar con su familia toda la semana, hablar con Brian, y ahora nos llamaron el viernes, fuimos a la casa y dicen que ahora que no han visto a su hijo (...) Así que estamos trabajando en esos detalles mientras hablamos. Es otro giro en esta historia".



Más tarde, la desaparición de Laundrie fue confirmado por su abogado a través de un comunicado en el que dijo: "El FBI se encuentra actualmente en la residencia de Laundrie retirando pertenencias para ayudar a localizar a Brian. A partir de ahora, el FBI está buscando a Gabby y Brian".

Por su parte, el jefe de policía de North Port, Florida, Todd Garrison, escribió por Twitter que la conversación con la familia de Laundrie ya se había completado y pidió: "dejénos trabajr en esto y la información estará disponible próximamente".



Anteriormente, Garrison había dicho que creía que Brian tenía información, al igual que las personas que lo rodean sobre Petito.



Además, el Departamento de Policía de North Port informó que se están realizando esfuerzos para localizar a Laundrie en una reserva natural de Florida, donde docenas de oficiales y agentes del FBI están rastreando un área que se extiende a unos 25.000 acres.

Hallan cadáver de Petito

Después de una intensa búsqueda en el Bosque Nacional Bridger-Teton, el FBI confirmó que se encontró un cadáver con las mismas descripciones que las de Petito de 22 años.



Aunque no está confirmado en un 100% a través e prueba de ADN extendieron sus condolencias a la familia y solicitaron se respete su privacidad en la pérdida de su hija.



"La identificación forense total no se ha completado para confirmar al 100% que hemos encontrado a Gabby. Sin embargo, su familia ha sido notificada de este descubrimiento. La causa de la muerte no se ha determinado en este momento", dijo el agente del FBI Charles Jones.

Se informó que se confirmara que se trate de Petito mediante fotografías, identificación personal o ADN. La autopsia está programada para el martes.



Tras hacerse pública la noticia, el abogado de la familia de Brian dijo: "La noticia sobre Gabby Petito es desgarradora (...) La familia de Laundrie ora por Gabby y su familia".