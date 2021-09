Publican video de Gabby Petito en pelea con su novio semanas antes de desaparecer

UTAH, ESTADOS UNIDOS.-El departamento de policía de Utah compartió un video de la intervención que se hizo por parte de los agentes tras una denuncia sobre una pareja peleando.



Se trataba de Gabby Petito y su novio Brian Laundrie, quienes se encontraba cerca de un parque nacional en Moab cuando comenzaron los problemas.



En el video se muestra a la joven llorar desconsoladamente, mientras habla con los agentes. De igual forma, su novio trata de explicar lo ocurrido.



En el reporte policial se revela que se recibió la denuncia de la pareja peleando a eso de las 4:30, minutos después la policía se hizo presente.



El oficial de policía que intervino dijo: "Me acerqué al auto y vi que los únicos ocupantes eran Gabrielle y Brian. Gabrielle, que estaba en el asiento del pasajero, estaba llorando desconsoladamente. Le pedí a Gabrielle que se bajara del carro para que hablara conmigo. Gabrielle me dijo que sufría de ansiedad (...) Ella estaba luchando con su salud mental".

Además, le dijo al oficial que ella temía que la fuera a dejar sola en Moab, por lo que ella lo abofeteó, Brian la empujó para evitar el golpe. Esto hizo que ella perdiera el equilibrio, pero siempre le causó algunos rasguños en su rostro.



Después de evaluar todas las circunstancia, el oficial los separó por una noche, pese a que ellos querían estar juntos.



"No creo que la situación sea elevada a violencia doméstica más que a una crisis de salud mental, por lo que entonces determiné que lo apropiado para ayudarles era separar a ambos por una noche para que ellos se pudieran ´reiniciar´ su estado mental sin la interferencia del otro, además, ellos expresaron su deseo de estar juntos", reportó el agente.



La última vez que los familiares de Petito supieron de ella fue a través de una videollamada el pasado 25 de agosto, 13 días después de que ocurriera el altercado entre ellos.



Fue el 1 de septiembre que Brian regresó solo a su casa en Florida y no fue hasta el 11 de septiembre que los padre de Petito reportaron su misteriosa desaparición.



El oficial de policía encargado en el caso, Josh Taylor, informó que Laundrie se ha negado a hablar con las autoridades. "No sabemos lo que Biran sabe", manifestó.

Esta fotografía fue publicada el mismo día del altercado: