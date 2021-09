Publican llamada del 911 sobre pelea entre Gabby Petito y Brian Laundrie: "La abofeteó"

UTAH, ESTADOS UNIDOS.- La policía de Utah publicó la llamada del 911 que recibió el pasado 12 de agosto sobre la pelea que protagonizaron Gabby Petito y su prometido Brian Laundrie, días antes de desaparecer.



En la llamada, el testigo informó que vio a un hombre golpear a una joven, subirse a su vehículo y salir rápido de la escena en una van. El incidente ocurrió en plena calle.



En el audio se escucha decirle al operador del 911: "El hombre abofeteó a la chica". El testigo, que aún no ha sido identificado, informó que él se detuvo y que la pareja comenzó a correr por la acera y el hombre (Brian) "la golpeó y se subieron al auto".

El testigo también ofreció detalles de la van en la que viajaban Petito y su novio, la matrícula de Florida y la posible dirección en la que viajaban.

EXCLUSIVE: 911 caller in Gabby Petito 'incident' says fiancé seen hitting, 'slapping' her weeks before disappearance

Luego de recibir la denuncia, la policía los interceptó en el Parque Nacional Arches. La joven lloraba de forma incontrolable, según reportó el agente.



Gabby le dijo al policía que sí había peleado, pero que ella estaba luchando con su salud mental.



Por su parte, Laundrie afirmó que estaban discutiendo "más de lo habitual" y que su relación estaba un poco tensa tras varios meses viajando juntos.



El reporte policial señaló que la pareja se agredió mientras discutían y que Brian tenía algunos rasguños en su rostro.



La policía no consideró que hubiera violencia entre la pareja, por lo que lo catalogaron como "conducta desordenada". No fueron detenidos, pero sí separados esa noche por su bienestar.

POLICE VIDEO: MISSING BLUE POINT WOMAN- Police in #Moab, Utah release body cam video from 8/12 following altercation between #GabbyPetitio & #BrianLaundrie. No charges were filed. Petito was listed as suspect, Laundrie the victim. Police separated them for the night.