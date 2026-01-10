En ruinas: así quedó instituto científico de Venezuela, blanco de los ataques de Estados Unidos

"Podemos decir cuántos edificios (afectados) hay, cuántos vidrios rotos, cuántas paredes derrumbadas, cuánta electricidad perdimos y todo eso, pero cuando uno empieza a analizar la situación, se da cuenta de que es mucho más complejo, de todo lo que se deja de hacer y, sobre todo, todo lo que perjudica a nuestro país", expresó.