Fue "el mejor día de todos", dice Jeff Bezos tras su regreso del espacio

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Después de aterrizar a salvo en la Tierra y de un viaje extremo al espacio, se pudo escuchar a Jeff Bezos decir dentro de la cápsula espacial que fue "el mejor día de todos" en su respuesta de verificación de estado de astronauta.

El multimillonario no pudo esconder su felicidad tras convertirse en uno de los primeros turistas que viajó al espacio, después del empresario Richard Branson quien le llevó la delantera al tripular su avión de Virgin Galactic el pasado 11 de julio.

Sin embargo, este martes la nave New Shepard de Blue Origin logró sobrepasar la llamada Línea Kármán de 100 kilómetros de altura, con la cual se hace referencia a la altitud que comienza en el espacio exterior.

Antes de pisar la tierra de nuevo, Bezos le manifestó a la piloto veterana Wally Funk (82) que el viaje había sido "increíble", a lo que ella respondió que sí, "¡lo fue!".

Por su parte, el hermano del magnate estadounidense, Mark Bezos aseguró estar "increíblemente bien" luego de aterrizar. En la tripulación también estuvo incluido un joven de apenas 18 años, Oliver Daemen, que se convirtió en una de las personas más jóvenes que llegó al espacio.

De acuerdo a Blue Origin, el tiempo de misión transcurrido alcanzó los 10:10 minutos exactos, desde el despegue hasta su regreso a la Tierra, pese a que se presentaron algunos minutos de retraso.

En tanto, Branson no desaprovechó la oportunidad y envío sus felicitaciones a todo el equipo de Blue Origin después de su vuelo, calificándolo de "¡impresionante!".

Well done @blueorigin, @jeffbezos, Mark, Wally and Oliver. Impressive! Very best to all the crew from me and all the team at @virgingalactic