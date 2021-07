Virgin Galactic sorteará dos pasajes para un verdadero viaje espacial  

NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS.- Luego del exitoso viaje del multimillonario Richard Branson, CEO y fundador de Virgin, que logró salir de la atmósfera de la Tierra y rozar el espacio exterior, la compañía ha revelado una interesante noticia.



Con ayuda del VSS Unity, el avión desarrollado por la agencia espacial de Branson, Virgin Galactic, traspasó la barrera que separa al planeta con el resto del universo, convirtiéndose así en uno de los primeros seres humanos que sin ser astronautas salen de la Tierra.

LEA: ¿Quién se encargará de los funerales de Jovenel Moise?



“No hay palabras para describir el sentimiento. Este es un viaje espacial. Este es un sueño hecho realidad”, fue el mensaje que publicó Richard Branson en su cuenta oficial de Twitter, tras el regreso de su viaje.



El logro se puede tomar como el comienzo de una nueva época de la humanidad: el inicio del turismo espacial.



Virgin tiene pensado realizar otras dos misiones tripuladas ante de finalizar el 2021. Después de esto, la compañía de Branson pondrá en marcha el inicio oficial de su programa turístico, que se espera esté listo para 2022, y que contará con la presencia de cualquier persona que quiera cruzar la atmósfera terrestre.

Video: Militares obligaron a 'El Chapo' Guzmán a hacer sentadillas sin ropa interior

Adicionalmente, la empresa de Richard Branson y Omaze anunciaron un sorteo que tiene como premio dos asientos en “uno de los primeros” viajes espaciales comerciales del mundo.

Now it’s your turn to experience the spectacular views of space. Virgin Galactic and @Omaze are giving you the chance to win 2 seats on a future flight to space. @spacehumanity



Enter now: https://t.co/OQWbBgYeZM pic.twitter.com/rqUophRVLU