VIDEO: Richard Branson tras regresar del espacio: “Todo fue simplemente mágico”

NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS.- El multimillonario aventurero Richard Branson alcanzó el espacio a bordo de su propio avión espacial este domingo y con ello uno de sus sueños más anhelados desde niño.



Durante su aventura más audaz hasta ahora, el empresario grabó un video en el que se dirigió a los niños del planeta, mientras observaba por la ventanilla la curvatura de la Tierra.



Branson, de casi 71 años, y cinco compañeros de tripulación de su empresa de turismo espacial Virgin Galactic alcanzaron una altitud de aproximadamente 88 kilómetros sobre el desierto de Nuevo México, lo suficiente para experimentar de tres a cuatro minutos de ingravidez. Luego regresaron a casa y aterrizaron en una pista.

I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if we can do this, just imagine what you can do https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/03EJmKiH8V