Casos de covid aumentan en Europa, que puede sufrir una nueva ola

COPENHAGUE, DINAMARCA.- Los casos de covid-19 aumentaron un 10% en la última semana en Europa, informó este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS), alertando sobre una nueva ola del virus en un momento en que varios países intentan relanzar el turismo gracias a un pase sanitario.



"La semana pasada, el número de casos subió un 10%, debido al aumento de los contactos, los viajes y el fin de las restricciones sociales (...) Habrá una nueva ola en la región europea excepto si seguimos siendo disciplinados", previó Hans Kluge, director de la OMS para la región, que incluye una vasta zona de 53 territorios.

LEA TAMBIÉN: EEUU: Casi todos los muertos por coronavirus no estaban vacunados



La OMS atribuye la mayoría de estos casos a la variante Delta, surgida en India y mucho más contagiosa, que representará un 90% de los casos en la Unión Europea (UE) de aquí a finales de agosto, estimó la semana pasada el Centro Europeo de Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).



"A pesar de los esfuerzos considerables de los Estados miembros, millones de personas aún no están vacunadas" en la región Europa de la OMS, dijo Kluge.



Recordó que en agosto la región Europa de la OMS "no estará totalmente inmunizada" (63% de las personas de la zona esperan aún una primera dosis), será un periodo de vacaciones y habrá pocas restricciones y por tanto, más riesgos.



Un ejemplo es el macrobrote declarado en Mallorca, en las españolas Islas Baleares, con casi 2,000 contagios a raíz de un viaje de estudiantes para celebrar el fin del año escolar.



Unas 6,000 personas debieron respetar una cuarentena y este jueves un barco burbuja con 118 estudiantes contagiados a bordo zarpó rumbo a Valencia (este de España), desde donde los jóvenes podrán regresar a sus ciudades tras dar negativo en los tests.

Certificado sanitario en vigor en la UE

La OMS también instó este jueves a las autoridades de las ciudades que van a recibir los últimos partidos de la Eurocopa a ser especialmente vigilantes con los espectadores, incluso antes de su llegada al estadio y una vez lo abandonen.



Londres recibirá las semifinales y la final del torneo la semana que viene y la ciudad rusa de San Petersburgo será sede del partido de cuartos de final entre España y Suiza.



Respondiendo a una pregunta sobre la posibilidad de que la Eurocopa haya propiciado brotes, Kluge respondió: "Espero que no, pero no puedo descartarlo".



En Rusia, una de las sedes de la Eurocopa, la situación sigue deteriorándose. En las últimas 24 horas hubo 672 muertos por covid-19, tercer récord diario consecutivo en este país, castigado por la variante Delta.

DE INTERÉS: ¿Variante Delta se convertirá en la cepa dominante en EEUU?



El país registró además 21,042 nuevos casos y la propagación del virus ha llevado al presidente Vladimir Putin a instar a sus conciudadanos a vacunarse. Pero la reticencia de la población ante los inmunizantes es muy grande pese a que el país fabricó la Sputnik V, que vende en varios países del mundo.



Entre ellos Guatemala, que pedirá la devolución del pago por la compra de la vacuna Sputnik V si Rusia no envía a tiempo al menos ocho millones de dosis.



En todo el mundo, la pandemia ha provocado casi 4 millones de fallecidos en todo el mundo y mas de 182 millones de contagios desde diciembre de 2019.



En el empeño de recuperar parte de la vida normal, del turismo y de la vida social, un certificado sanitario adoptado por los países de la Unión Europa (UE) entró en vigor este jueves.



El documento -un código QR - certifica que el portador está totalmente vacunado con inmunizantes aprobados en la UE, dio negativo en un examen reciente o ya goza de inmunidad por haber superado la infección.



La intención es que el certificado permita viajar por los 27 países de la UE y cuatro países que se asociaron a la iniciativa (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein).

Turistas en las playas de Phuket

La situación sanitaria también se deteriora en varios puntos de Asia. Este jueves, militares y policías patrullaban las calles desiertas de Bangladés, el primer día de la entrada en vigor de un estricto confinamiento de una semana.



Los hospitales del país están desbordados, sobre todo en las regiones fronterizas con India.



En Indonesia se impondrán restricciones de urgencia para hacer frente a una creciente ola de casos. Los nuevos contagios llegaron a niveles récord (21.000 diarios) en este archipiélago del sudeste asiático.



Una situación diferente a la que se vive en la isla turística de Phuket, en el sur de Tailandia, donde aterrizaron este jueves los primeros 250 turistas desde hace más de un año para disfrutar de sus famosas playas de arena blanca.

ADEMÁS: Unos 10 millones de personas confinadas por aumento de contagios en Australia



El turismo representa casi un quinto de la economía del reino y antes de la crisis unos 40 millones de viajeros viajaban cada año a Tailandia.



"Después de dos años sin viajar elegí Phuket para cambiar de aires", dijo a la AFP Omar Al Raessi, de 37 años, de Emiratos Árabes Unidos.