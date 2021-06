Putin pide a rusos que se vacunen e invita a extranjeros a hacerlo en Rusia  

SAN PETESBURGO, RUSIA.- El presidente ruso, Vladimir Putin, pidió el viernes a sus ciudadanos que se vacunen contra el covid-19 con productos desarrollados en Rusia y quiere invitar a los extranjeros a hacerlo también.



"Quiero pedir a nuestros ciudadanos que aprovechen esta oportunidad" para vacunarse gratuitamente, dijo el presidente ruso en el Foro Económico de San Petersburgo (SPIEF), y ordenó a su gobierno que trabaje en "organizar las condiciones para la vacunación de pago de los extranjeros en nuestro país".

"La vacuna rusa está reconocida como la más segura", dijo Putin, y explicó que hasta ahora solo se ha vacunado al 10% de la población mundial, mientras que "cientos de millones de personas no tienen acceso a las vacunas".



"Mientras no tengamos un acceso generalizado a las vacunas (...) en todos los continentes, el riesgo de epidemia no desaparecerá", añadió.



El mandatario ruso pidió repetidas veces a sus conciudadanos que se vacunen, aunque el ritmo todavía es muy lento por la desconfianza de la población.

Rechazo

Según una sondeo en abril del instituto independiente Levada, más del 60% de los rusos no tiene intención de vacunarse, a pesar de que el número de nuevos contagios no ha disminuido desde hace varias semanas.



Rusia es uno de los países más afectados por la pandemia. Según la agencia de estadísticas Rosstat, a finales de marzo habían muerto unas 250,000 personas por la pandemia, más del doble de las reconocidas por el gobierno.



