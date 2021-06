¿Variante Delta se convertirá en la cepa dominante en EEUU?

Ante el implacable avance de los contagios, las autoridades sanitarias están exhortando a la población a no bajar la guardia y a quienes aún no se han vacunado a hacerlo lo más pronto posible. Foto: AFP

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han advertido a la población de Estados Unidos sobre el alarmante avance de la variante Delta del covid-19.



Esta temible y altamente contagiosa cepa del mortal virus fue detectada por primera vez en la India y sus síntomas incluyen desde graves problemas estomacales hasta gangrena y ceguera.

Esta variante del coronavirus es de suma preocupación en Estados Unidos, en donde los CDC advierten que dentro de dos o tres semanas se convertirá en la cepa dominante en el país.



Ante el implacable avance de los contagios, las autoridades sanitarias están exhortando a la población a no bajar la guardia y a quienes aún no se han vacunado a hacerlo lo más pronto posible.



Hasta el 5 de junio, al menos el 10% de los contagios de covid-19 en Reino Unido, Australia e Israel fueron atribuidos a dicha variante del virus.



Este aviso también va dirigido para los adultos que no han recibido una dosis de las vacunas con el ARN mensajero -las fabricadas por Pfizer/BioNTech y Moderna- para que terminen con el proceso de unmunización y así estar protegidos contra Delta.



Según una encuesta realizada por la cadena, cerca de un 11% de los adultos inoculados no han completado su vacunación, es decir que en Estados Unidos uno de cada 10 adultos no completa el proceso de inmunización.

Preocupación por Delta Plus

Hace unos cuantos días las autoridades sanitarias de la India comenzaron a alertar sobre la detección de Delta Plus, una variante de la cepa del covid-19 encontrada en el país asiático que ya ha sido detectada en unos 60 pacientes cuyos síntomas son aún más agudos y alarmantes que en los contagiados con la variante Delta.



Ante este sombrío panorama, el llamado desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) es para que la población sea más cuidadosa, más diligente y más dedicada para continuar con los protocolos de protección ante el surgimiento de nuevas cepas del coronavirus.

