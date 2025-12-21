Influenza A H3N2 variante K llega a Panamá: primeros casos detectados

Ciudad de Panamá, Panamá- El Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá informó este viernes de los primeros tres casos del subtipo K de la influenza A H3N2 en el país, y detalló que ninguno de los pacientes, que ya han sido dados de alta, tenía antecedentes de viaje. "El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) ha notificado tres casos de influenza A (H3N2), variante K, en Panamá", explicó el ministerio en un comunicado, después de secuenciar diez muestras recibidas en noviembre y diciembre, de las cuales tres resultaron positivas del subtipo K.

Los tres pacientes son una mujer de 23 años, otra de 40 años y un niño de un año, que tras ser hospitalizados con tos, rinorrea (secreción nasal) y en algunos casos fiebre, dolor de garganta y dificultad respiratoria, fueron dados de alta. Las autoridades sanitarias han pedido a la población que se vacune contra la influenza. "El Minsa aclara que esta nueva variante no es un nuevo virus, ni una pandemia. La colocación de la vacuna contra la influenza ayuda a disminuir las hospitalizaciones, la severidad y las complicaciones en los pacientes", informó el ministerio en un comunicado reciente. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.