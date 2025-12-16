  1. Inicio
México insta a vacunarse contra la influenza A H3N2 debido a su mayor capacidad de contagio

El secretario de Salud de México, aseguró que la variante tiene una alta capacidad de contagio, pero responde adecuadamente al tratamiento habitual contra la influenza

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 13:23
El número de casos registrados por influenza hasta ahora es similar al de 2024, año en el que la enfermedad se mantuvo bajo control gracias a la vacunación, en México.

 Foto: Agencia EFE

Ciudad de México, México.- El secretario de Salud de México, David Kershenobich, llamó este martes a la población a reforzar la vacunación contra la influenza por alta capacidad de contagio.

A la vez, descartó que la nueva variante A H3N2 subclado K, represente un motivo de preocupación para el país, donde hasta ahora solo se ha confirmado un caso.

Durante la conferencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, el funcionario explicó que esta variante, conocida mediáticamente como “supergripe” y que actualmente circula en Europa y Estados Unidos, no es una cepa distinta a las ya consideradas en la vacuna disponible en México, por lo que la población vacunada cuenta con protección suficiente.

Kershenobich subrayó que la principal característica de esta variante es su mayor capacidad de contagio, aunque aclaró que responde adecuadamente al tratamiento habitual contra la influenza, incluido el antiviral oseltamivir, cuyo abasto está garantizado en el sistema de salud público.

“No representa en este momento ningún problema para el país, es nada más estar pendiente con vigilancia epidemiológica”, afirmó.

El titular de Salud destacó que México cuenta con dosis suficientes de la vacuna contra la influenza para atender a la población en riesgo y recordó que la inmunización no solo reduce la posibilidad de contagio, sino que previene casos graves y hospitalizaciones, lo que permite mantener controlada la enfermedad durante la temporada invernal.

En ese sentido, detalló que la vacuna utilizada en el país, denominada Mexinvac, se produce completamente en México y se aplica desde 2024, lo que fortalece la capacidad nacional de respuesta ante brotes de esta enfermedad.

Añadió que el número de casos registrados por influenza hasta ahora es similar al de 2024, año en el que la enfermedad se mantuvo bajo control gracias a la vacunación.

El secretario precisó que deben vacunarse todas las niñas y niños de entre seis meses y cinco años de edad, así como las personas de 60 años o más.

También exhortó a inmunizarse a quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad, asma o cualquier condición que comprometa el sistema inmunológico.

Actualmente, la cobertura de vacunación se ubica alrededor del 50 %, por lo que insistió en que la prevención es la mejor estrategia sanitaria y pidió a la población acudir a los centros de vacunación.

“Tenemos vacuna, tenemos tratamiento y, por lo tanto, pensamos que no será un problema la influenza en esta ocasión”, concluyó el secretario de Salud.

Agencia EFE
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

