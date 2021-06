Variante Delta del coronavirus golpea a Rusia y amenaza a varias regiones del mundo  

MOSCÚ, RUSIA.- La ciudad rusa de San Petersburgo registró el lunes un récord de muertes por covid-19, mientras se prepara para acoger un partido de cuartos de final de la Eurocopa, pese a la propagación de la variante Delta del coronavirus, que provoca un aumento mundial de infecciones.



Mientras que los países ricos han empezado a reducir las infecciones mediante rápidas campañas de vacunación, los brotes siguen causando estragos desde Bangladés hasta Sudamérica con la propagación de la variante Delta, que se detectó por primera vez en la India.

Esta cepa, que ya se encuentra en 85 países, es la más contagiosa de todas las variantes del coronavirus identificadas hasta ahora, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Su propagación ha provocado alarma por la Eurocopa de fútbol que se celebra en numerosos lugares de Europa.



Un alto funcionario de la Comisión Europea expresó el lunes sus "dudas" sobre la posibilidad de que Reino Unido, afectado por el virus, acoja las semifinales y la final de la Eurocopa en Wembley, e instó a la UEFA a "analizar" la elección de la sede.



Reino Unido está luchando contra un fuerte aumento de la variante Delta que está causando una tasa de infección cuatro veces superior a la de la Unión Europea. Pero el gobierno ha rechazado cualquier sugerencia de que los partidos de la final se jueguen en otro lugar.



Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea, dijo que no veía el sentido de que las semifinales del 6 y 7 de julio y la final del 11 de julio se jugaran en Londres ante grandes multitudes.



A pesar de las preocupaciones, el nuevo ministro de Sanidad británico dijo que el gobierno tenía la intención de levantar todas las restricciones sobre el virus en Inglaterra el 19 de julio, como estaba previsto.

"Ninguna fecha que elijamos conlleva un riesgo cero para el covid. Porque sabemos que no podemos simplemente eliminarlo, tenemos que aprender a vivir con él", dijo Sajid Javid en el Parlamento.



"También sabemos que las personas y las empresas necesitan seguridad, por lo que quiero que cada paso sea irreversible. Las restricciones a nuestra libertad deben llegar a su fin".

Reino Unido ha sido uno de los países más afectados del mundo por la pandemia, registrando unas 128,000 muertes.

Preocupación por los Juegos Olímpicos

En Moscú, el epicentro del brote ruso, se ha ordenado a las empresas que envíen a casa a algunos de sus trabajadores no vacunados y el alcalde ha instado a los residentes a vacunarse.



Rusia sufre una explosión de nuevos casos relacionados con la variante Delta, y Moscú y San Petersburgo registraron el lunes un récord de muertes.



San Petersburgo acogió seis partidos de la Eurocopa pese al aumento de casos, pero los organizadores del torneo en Rusia afirmaron que el partido de cuartos de final del viernes "se celebrará como estaba previsto".



El número de espectadores se ha limitado a la mitad, pero el evento sigue atrayendo a más de 26,000 personas.

Otro gran acontecimiento se ha visto perturbado, con el traslado de la Copa del Mundo Twenty20 de críquet de la India a los Emiratos Árabes Unidos debido a la pandemia.



Y el presidente del comité olímpico japonés, Yasuhiro Yamashita, advirtió el lunes que "no hay manera" de garantizar que no haya casos del virus entre los atletas que acudan a los Juegos de Tokio, después de que dos miembros del equipo de Uganda dieran positivo la semana pasada tras su llegada.

"¿Cómo pagamos el alquiler?"

Ante el aumento de casos de una pandemia que ya ha matado a más de 3,9 millones de personas en todo el mundo, las autoridades se apresuran a vacunar a sus poblaciones.



El virus sigue propagándose por toda la región de Asia-Pacífico, y miles de personas se han quedado atrapadas en la capital de Bangladés antes de un nuevo cierre generalizado.



El país del sur de Asia cerrará por etapas de aquí al jueves, una decisión que provocó el éxodo de decenas de miles de trabajadores inmigrantes de las ciudades.

"No tuvimos más remedio que abandonar (la capital, Dhaka)", dijo a la AFP Fatema Begum, de 60 años, mientras esperaba un ferry. "Durante el cierre, no hay trabajo. Y si no trabajamos, ¿cómo vamos a pagar el alquiler?".

Tailandia también reimpuso desde el lunes restricciones a los restaurantes, las obras de construcción y las reuniones en la capital, Bangkok, y sus suburbios, debido a un aumento de las infecciones.

La batalla aún no está ganada

En Estados Unidos, los datos mostraron que, tras un rápido descenso durante dos meses, la tasa de infecciones por covid se ha estabilizado desde mediados de junio debido a picos localizados en regiones del país insuficientemente vacunadas.



Sin embargo, la situación ha mejorado drásticamente en algunas naciones occidentales que fueron epicentros de la pandemia, gracias a las rápidas campañas de vacunación.



Toda Italia se convirtió el lunes en una zona libre de mascarillas y de "bajo riesgo", lo que supone un cambio drástico respecto a principios del año pasado, cuando era un símbolo mundial de la crisis del coronavirus.



Sin embargo, el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, instó a los italianos a permanecer vigilantes. "La batalla aún no está ganada", dijo.





