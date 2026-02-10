Casa Blanca dice que posible indulto a Ghislaine Maxwell "no es una prioridad" para Trump

Washington, Estados Unidos.-La Casa Blanca afirmó este martes que la posibilidad de conceder un indulto a Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja del pederasta Jeffrey Epstein, "no es una prioridad" para el presidente estadounidense, Donald Trump, y recordó que la petición de la mujer no estaba siendo contemplada por el mandatario cuando se hizo pública por primera vez.

"No he hablado de esto con el presidente recientemente, porque, francamente, no es una prioridad (para él). Él se centra en muchos de los problemas que enfrenta el pueblo estadounidense y en ofrecer soluciones. Por eso no he hablado de ello con él recientemente", explicó hoy en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La portavoz fue preguntada al respecto de la posibilidad de un indulto después de que el lunes la propia Maxwell se acogiera a la quinta enmienda de la Constitución para no declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara Baja estadounidense que investiga la trama del financiero fallecido en 2019.