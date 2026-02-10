Video: madre obligó a su hija a lavarse los dientes con agua del inodoro en Rusia

Las imágenes de la inusual reprimenda fueron captadas en un teléfono móvil y recientemente expuestas en redes sociales, causando indignación.

Rusia.- Una madre de familia obligó a su hija a lavarse los dientes con agua del inodoro como castigo , tras descubrir que la menor usaba lenguaje soez en sus conversaciones o redes sociales. El insólito castigo ocurrió en Rusia.

En el clip se observa a la niña frente a una taza de baño, visiblemente afectada y llorando, mientras sigue las instrucciones de la mujer.

"En tu mano, recoge agua y enjuágate la boca", ordena la fémina en parte del video. La menor, entre sollozos y con un cepillo de dientes en la mano, obedece.

A medida avanza el video, la mujer cuestiona a la niña por su comportamiento. "¿Di las palabras, cuáles sabes?". La niña, con la voz quebrada por el llanto, solo alcanza a responder: "Malas".

Sin embargo, la respuesta de la menor no fue suficiente para detener el castigo. "Pronúncialas, ¿cuáles escribiste?", insistió la madre.

Ante la negativa de la niña, la mujer la obligó nuevamente a pronunciar las palabras soeces, pero al mismo tiempo, a lavarse los dientes con el agua del baño.

El video muestra a la niña introduciendo su mano en el agua del inodoro para llevarla a su boca, cumpliendo con la exigencia de su progenitora.

El indignante suceso registrado en Rusia, ocasionó que las autoridades de protección al menor se movilizaran para investigar sobre el hecho, según dieron a conocer medios internacionales.

Mientras tanto, el insólito video sigue circulando en redes sociales, espacio en el que se volvió viral por el extremo castigo, obteniendo miles de reacciones en contra de la mujer.