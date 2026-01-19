Las imágenes de recién nacida que fue hallada dentro del tanque de un baño en Bangkok

Una recién nacida fue descubierta, afortunadamente con vida, al interior de un tanque de baño en Bangkok, la capital de Tailandia, tras una inspección de rutina, causando gran conmoción en redes sociales. A continuación los detalles del polémico caso.
El hallazgo se registró el pasado 15 de diciembre de 2025, sin embargo, las imágenes se volvieron virales hasta ahora que fueron reveladas.
Según el reporte preliminar, a pesar de que la bebé abandonada dentro del tanque de un baño de un edificio deteriorado del distrito de Lat Krabang, un trabajador pudo encontrarla gracias a que escuchó "ruidos extraños en las tuberías".
Según el Bangkok Post, la menor fue trasladada con vida al Hospital Sirindhorn, donde los médicos confirmaron que presentaba hipotermia, deshidratación y un cordón umbilical cortado superficialmente, lo que indica un parto sin asistencia.
El trabajador describió un sonido "leve, como un llanto ahogado" antes de revisar el baño y descubrir a la bebé parcialmente sumergida en agua, completamente desnuda, con las manos arrugadas y pálidas.
De acuerdo con Blue Win News, la bebé pesaba aproximadamente 2,5 kilogramos y mostraba un tono azul en la piel, signo de exposición al agua fría y de su delicado estado.
Actualmente, la pequeña permanece en cuidados intensivos, y las autoridades de protección infantil asumieron su tutela legal, en medio de una investigación que busca esclarecer quién y por qué la abandonaron.
El capitán Kritsada Saikhong, de la comisaría de Lat Krabang, informó que la bebé tenía menos de 24 horas de nacida al momento del hallazgo y que las cámaras de seguridad del edificio están siendo revisadas para identificar a posibles responsables. Las penas para estos casos van desde los tres años de prisión, hasta multas de hasta 6,000 baht (5,060 lempiras) o ambas sanciones, según la sección 306 del Código Penal de Tailandia.