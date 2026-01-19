  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Las imágenes de recién nacida que fue hallada dentro del tanque de un baño en Bangkok

Un operario en Bangkok halló a una recién nacida en un tanque de baño, con hipotermia y pocas horas de vida. La pequeña fue puesta bajo cuidados intensivos

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 08:31
Las imágenes de recién nacida que fue hallada dentro del tanque de un baño en Bangkok
1 de 8

Una recién nacida fue descubierta, afortunadamente con vida, al interior de un tanque de baño en Bangkok, la capital de Tailandia, tras una inspección de rutina, causando gran conmoción en redes sociales. A continuación los detalles del polémico caso.

Foto: redes sociales
Las imágenes de recién nacida que fue hallada dentro del tanque de un baño en Bangkok
2 de 8

El hallazgo se registró el pasado 15 de diciembre de 2025, sin embargo, las imágenes se volvieron virales hasta ahora que fueron reveladas.

 Foto: redes sociales
Las imágenes de recién nacida que fue hallada dentro del tanque de un baño en Bangkok
3 de 8

Según el reporte preliminar, a pesar de que la bebé abandonada dentro del tanque de un baño de un edificio deteriorado del distrito de Lat Krabang, un trabajador pudo encontrarla gracias a que escuchó "ruidos extraños en las tuberías".

Foto: redes sociales
Las imágenes de recién nacida que fue hallada dentro del tanque de un baño en Bangkok
4 de 8

Según el Bangkok Post, la menor fue trasladada con vida al Hospital Sirindhorn, donde los médicos confirmaron que presentaba hipotermia, deshidratación y un cordón umbilical cortado superficialmente, lo que indica un parto sin asistencia.

Foto: redes sociales
Las imágenes de recién nacida que fue hallada dentro del tanque de un baño en Bangkok
5 de 8

El trabajador describió un sonido "leve, como un llanto ahogado" antes de revisar el baño y descubrir a la bebé parcialmente sumergida en agua, completamente desnuda, con las manos arrugadas y pálidas.

Foto: redes sociales
Las imágenes de recién nacida que fue hallada dentro del tanque de un baño en Bangkok
6 de 8

De acuerdo con Blue Win News, la bebé pesaba aproximadamente 2,5 kilogramos y mostraba un tono azul en la piel, signo de exposición al agua fría y de su delicado estado.

 Foto: redes sociales
Las imágenes de recién nacida que fue hallada dentro del tanque de un baño en Bangkok
7 de 8

Actualmente, la pequeña permanece en cuidados intensivos, y las autoridades de protección infantil asumieron su tutela legal, en medio de una investigación que busca esclarecer quién y por qué la abandonaron.

 Foto: redes sociales
Las imágenes de recién nacida que fue hallada dentro del tanque de un baño en Bangkok
8 de 8

El capitán Kritsada Saikhong, de la comisaría de Lat Krabang, informó que la bebé tenía menos de 24 horas de nacida al momento del hallazgo y que las cámaras de seguridad del edificio están siendo revisadas para identificar a posibles responsables. Las penas para estos casos van desde los tres años de prisión, hasta multas de hasta 6,000 baht (5,060 lempiras) o ambas sanciones, según la sección 306 del Código Penal de Tailandia.

 Foto: redes sociales
Cargar más fotos