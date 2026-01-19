Las imágenes de recién nacida que fue hallada dentro del tanque de un baño en Bangkok

El capitán Kritsada Saikhong, de la comisaría de Lat Krabang, informó que la bebé tenía menos de 24 horas de nacida al momento del hallazgo y que las cámaras de seguridad del edificio están siendo revisadas para identificar a posibles responsables. Las penas para estos casos van desde los tres años de prisión, hasta multas de hasta 6,000 baht (5,060 lempiras) o ambas sanciones, según la sección 306 del Código Penal de Tailandia.