Diez casos posibles de coágulos sanguíneos en Holanda tras vacunación con AstraZeneca  

DEN HAAG, HOLANDA.- Diez casos de efectos secundarios potencialmente vinculados a la vacuna anticovid de AstraZeneca, en los que podrían haberse producido coágulos sanguíneos, fueron reportados en Holanda, sin que esa relación se haya confirmado de momento, anunció el lunes un centro holandés de vigilancia de medicamentos.



El Ministerio holandés de Salud anunció el domingo que suspendía por dos semanas el uso de la vacuna desarrollada por el laboratorio sueco-británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford, tras la detección de casos de coágulos sanguíneos en Noruega y Dinamarca.



El centro Lareb, encargado de identificar riesgos relacionados con el uso de medicamentos en Holanda, indicó este lunes que había "recibido diez avisos sobre la vacuna AstraZeneca en los que la trombosis o la embolia pueden haber tenido algo que ver".



De momento no se notificaron casos de reducción de plaquetas, indicó Lareb en un comunicado.



El Ministerio de Salud había declarado anteriormente que no se había reportado ningún caso de coágulos sanguíneos en Holanda.



Pero, aún así, el domingo se suspendió el uso de ese inmunizante en el país "por precaución".



Una decena de países suspendieron por precaución el uso de esa vacuna, tras la notificación de efectos secundarios "posibles", no demostrados por el momento.



