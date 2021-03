Irlanda recomienda suspender uso de vacuna de AstraZeneca

LONDRES. — Las autoridades de salud irlandesas recomendaron el domingo suspender temporalmente la aplicación de la vacuna de AstraZeneca debido a reportes de que causó severos coágulos sanguíneos en Noruega.



La recomendación se emite luego que la agencia de salud de Noruega reportó cuatro casos de coágulos sanguíneos en adultos que recibieron la vacuna de AstraZeneca, informó el subdirector de salud pública de Irlanda, el doctor Ronan Glynn.



Añadió que si bien no se ha establecido una relación causal entre la vacuna y los coágulos, los expertos irlandeses recomiendan suspender su uso temporalmente como precaución.

Lea: Honduras recibe 48 mil dosis de las vacunas AstraZeneca donadas por Covax



Las autoridades danesas, noruegas e islandesas han tomado medidas similares. La Organización Mundial de la Salud y la agencia de medicamentos de la Unión Europea declararon hace pocos días que no hay relación entre los coágulos y la vacuna.



La agencia reguladora de medicamentos en Gran Bretaña advirtió el jueves que “la cantidad de coágulos sanguíneos reportados no son distintos a los que hubieran ocurrido de manera independiente” y que “la evidencia disponible no apunta a que la vacuna es la causa”.

Además: Dudas y respuestas sobre vacuna de AstraZeneca, la que recibirá Honduras

Expresó que la ciudadanía igual debe ir a vacunarse tan pronto le sea posible.