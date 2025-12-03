Senado recibe reforma de Sheinbaum para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales

Ciudad de México, México.-La Cámara de Senadores de México recibió este miércoles las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar el artículo 123 de la Constitución mexicana, así como para modificar la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

En un mensaje en redes sociales, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, consideró que se trata de "propuestas históricas" que responden a una de las demandas más sentidas de las personas trabajadoras.

Reiteró que estas reformas representan "un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada. Es también una muestra de sensibilidad y compromiso de la presidenta, Claudia Sheinbaum".

La iniciativa para reformar el artículo 123, apartado A, de la Constitución, fue remitida a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos; y la que reforma la Ley Federal del Trabajo fue enviada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera.