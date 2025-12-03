Sheinbaum aumenta el salario mínimo para 2026 y reduce jornada laboral en México

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles un aumento del salario mínimo del 13 % para 2026, el segundo de su mandato, en el que ha prometido que el sueldo básico alcanzará en 2030 para comprar 2,5 canastas básicas.
Con el incremento, el salario mínimo nacional alcanzará a partir de enero los 315,04 pesos diarios (17,26 dólares) a nivel nacional desde una cifra previa de 278,8 pesos (15,27 dólares), mientras que en la frontera norte de México ascenderá a 440,87 pesos (24,15 dólares) por encima de los 419,88 pesos actuales (23 dólares).
“Una muy buena noticia. Un acuerdo entre el sector empresarial y los trabajadores, las y los trabajadores de México", declaró la mandataria en su conferencia matutina, pues el alza contó con el apoyo de todos los sectores: el Gobierno, los sindicatos y los empresarios.
El sueldo básico mensual equivale a 9.582,47 pesos (524,96 dólares) y en la frontera con Estados Unidos a 13.409 pesos (734,59 dólares), mientras que el incremento es más de tres veces lo que el Gobierno estima para la inflación, que en la primera quincena de noviembre fue de 3,61 %.
El anuncio ocurre después de un aumento del 110 % en términos reales del salario mínimo durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), del mismo partido de Sheinbaum, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con lo que buscan terminar con un estancamiento de cerca de tres décadas.
“El salario mínimo está aumentando, del 2018 a la fecha, en 154 %", manifestó la gobernante mexicana.
La subida salarial, beneficiará a 8,5 millones de trabajadores, detalló Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social en la conferencia.
El funcionario resaltó que el poder adquisitivo del salario mínimo habrá crecido 154 % desde 2018.
“En términos reales, se trata del nivel más alto que se ha tenido el registro del salario desde el año de 1980, con ello pues también remontando lo que fue el proceso de precarización del salario durante el periodo neoliberal”, apuntó el funcionario.
En el caso de la zona libre de la frontera norte, acotó, el alza se mantiene por arriba del máximo histórico que se alcanzó en el año de 1976.
Asimismo, señaló que el salario promedio real de los trabajadores formales, inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha crecido un 27,5 % real desde 2018.
Por su parte, Francisco Cervantes, presidente del Consejo coordinador empresarial, precisó que este tipo de acuerdos “son el resultado del importante esfuerzo” que han desarrollado en años recientes para enriquecer el diálogo social en el país y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos.
“El arreglo al que tenemos que llegar en el corto y mediano plazo debería ser factible la generación de empleos formales y productivos del 2026 en adelante y mantener un entorno propicio para la sostenibilidad y crecimiento de las empresas”, señaló el directivo.
Apoyo del sindicato mexicanos
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó este miércoles la decisión del Gobierno de México de aumentar un 13 % el salario mínimo en 2026 y de "avanzar gradualmente" hacia una jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
A partir de un comunicado difundido en redes sociales, la patronal mexicana aseguró que el acuerdo del Consejo Nacional de los Salarios (Consami) de ajustar el salario mínimo nacional de 278,8 pesos (15,27 dólares) a 315,04 pesos (17,26 dólares) puede "fortalecer el ingreso sin afectar la estabilidad del empleo formal".
Explicó además que este incremento integra un Monto Independiente de Recuperación de 17,01 (cerca de un dólar) y un componente inflacionario del 6,5 %, "lo que permite que el salario mínimo cubra el 100 % de la línea de bienestar", la cual tuvo un valor de 9.519,82 mensuales (520 dólares) en octubre de 2025.
El documento también valoró el aumento diferenciado en la frontera norte de México, que ascenderá a 440,87 pesos (25,15 dólares) por encima de los 419,88 pesos actuales (23 dólares).
"Esta medida evita distorsiones en el mercado laboral", señaló la Coparmex, tras apuntar que en esta región el salario mínimo ya superaba la meta del Gobierno mexicano de alcanzar 2,5 veces el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria, por lo que con el nuevo ajuste se rebasa en alrededor de 12 %.
Sobre el objetivo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de alcanzar para 2030 un aumento nacional equivalente a 2,5 veces el valor de las canastas básicas, la patronal destacó la importancia de observar con detenimiento dicha ruta.
"Consideramos indispensable realizar una observación continua del mercado laboral, la inflación y el crecimiento económico, a fin de evaluar cada año la pertinencia de los ajustes y garantizar estabilidad para las empresas y el empleo formal", subrayó.
En cuanto al acuerdo para incorporar a la Constitución del país la jornada laboral de 40 horas semanales, cuya implementación será gradual a partir de 2027, comentó que este "esquema progresivo permitirá que las empresas adapten sus procesos internos y preserven su competitividad, al tiempo que amplían el equilibrio entre trabajo y vida personal" para millones de personas.
También celebró que el acuerdo considere un "régimen extraordinario" de hasta 12 horas semanales, sin exceder las cuatro horas por día y en no más de cuatro jornadas, ya que dicha ruta permite una transición con "certidumbre jurídica" paras las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El posicionamiento por parte de la Coparmex se da luego de que Sheinbaum anunciara en su conferencia de prensa de este miércoles un aumento del 13 % al salario mínimo, así como los lineamientos de la iniciativa para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas de manera gradual, de 2027 a 2030.