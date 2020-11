Elecciones EEUU 2020: Biden enfrentará a Trump en corte de ser necesario

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-La campaña del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dijo que hará frente a cualquier esfuerzo del presidente, Donald Trump, de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos para evitar que se computen algunas boletas.



En un comunicado en la madrugada del miércoles, la directora de campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon, calificó la declaración en la que Trump afirmó que recurrirá al alto tribunal estadounidense y que quiere “que pare la votación" de “indignante, sin precedentes e incorrecta”.

O’Malley Dillon dijo que la campaña de Biden tiene “equipos legales listos para desplegarse para resistir a ese esfuerzo", añadiendo que “prevalecerán”.



The Associated Press no ha declarado un vencedor en la carrera presidencial. Sigue habiendo cientos de miles de votos por contabilizar y el resultado depende de un puñado de estados donde aún no hay un ganador declarado.





El demócrata Joe Biden ha ganado al menos tres de los cuatro votos electorales de Maine en su intento por derrocar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Biden ganó en el cómputo del estado y en el 1er distrito del congreso, lo que equivale a tres votos electorales. Trump, por su parte, esperaba lograr uno en el 2do distrito, donde todavía no se ha declarado ganador.

Hace cuatro años, tres de los votos electorales de Maine fueron para la entonces candidata demócrata Hillary Clinton y uno para Trump, que ganó en el distrito más rural y conservador.



En la carrera para lograr los 270 votos electorales necesarios para obtener la presidencia, Biden tiene 238 y Trump 213.



El aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, ha ganado el estado de Arizona y sus 11 votos electorales, imponiéndose en un estado clave que Donald Trump ganó hace cuatro años y que podría determinar el nombre del próximo inquilino de la Casa Blanca.



La victoria de Biden fue un gran revés a las opciones de reelección de Trump. Arizona ha respaldado a un candidato presidencial demócrata solo una vez en los últimos 72 años.



La campaña de Biden se había centrado en Arizona dentro de su hoja de ruta en los estados en disputa del conocido como Cinturón del Sol, citando los cambios demográficos, los nuevos residentes y la realineación, lejos de los republicanos, de los votantes suburbanos, un sector clave en los comicios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió el miércoles a pedir a la Corte Suprema que evalúe la inconclusa elección presidencial. The Associated Press no ha declarado un vencedor en la carrera a la Casa Blanca.



En una aparición ante sus seguidores en la Casa Blanca de madrugada, Trump lamentó los resultados de los comicios calificando el proceso como “un gran fraude en nuestra nación”. Pero no hay evidencia de juego sucio en los ajustados comicios.



La noche terminó con cientos de miles de votos aún sin computar, y el resultado sigue sin estar claro en los estados clave que necesita para ganar al aspirante demócrata, Joe Biden.



Sin embargo, presentó la noche como una privación de los derechos de sus votantes. “Ganaremos esto y, en lo que a mi respecta, ya hemos ganado", dijo.



“Iremos a la Corte Suprema, queremos que pare la votación", dijo Trump. En realidad ya no se sigue votando, solo se computan las boletas.



El presidente Donald Trump ha ganado cuatro de los cinco votos electorales de Nebraska, y el aspirante demócrata Joe Biden logra el quinto.



El primer distrito del Congreso cayó del lado de Trump en la madrugada del miércoles, como ya había ocurrido antes con el tercero y el voto estatal. Trump recibirá un voto electoral por cada distrito y otros dos por el conjunto del estado.



La victoria de Biden en el segundo distrito, donde se ubica Omaha, es un cambio con respecto a los comicios de 2016, cuando Trump ganó allí por una escasa ventaja a su entonces rival Hillary Clinton.



En 2016, Trump se llevó los cinco votos electorales de Nebraska,



Twitter oculta un mensaje del presidente Donald Trump relacionado con las elecciones, advirtiendo que su contenido es polémico y podría ser engañoso.



Durante la madrugada del miércoles, Trump afirmó sin evidencia que los demócratas estaban tratando de “robar” las elecciones. Además, de forma errónea afirmó que no se puede votar una vez cierran los colegios electorales.



Los estados permiten depositar las boletas tras la hora oficial del cierre si los electores están esperando en la fila cuando eso ocurre. Algunos permiten incluso contabilizar los votos por correo con matasellos del día de las elecciones, aunque se reciban más tarde.



El tuit de Trump se produjo después de que su rival demócrata, Joe Biden, declaró que era muy pronto para determinar el ganador en los estados en disputa.



Biden pidió a sus seguidores que mantengan la calma mientras se lleva a cabo el recuento.



Twitter dijo que colocar la advertencia en el mensaje de Trump cumple con su “política de integridad cívica”. El tuit sigue siendo visible tras hacer click en el aviso.



Donald Trump ha ganado el estado de Texas y sus 38 votos electorales a pesar del feroz y tardío intento demócrata de ganar en el principal estado republicano de Estado Unidos.



Una avalancha de votos anticipados había alimentado las esperanzas demócratas de acabar con décadas de derrotas en Texas, donde las encuestas mostraban que Joe Biden estaba inusualmente cerca de su rival. Pero Trump se impuso en Texas por segundo año consecutivo.



El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, ganó al menos uno de los cuatro votos electorales de Maine en su intento por derrocar a Donald Trump.



Biden ganó el 1er distrito del Congreso del estado, que otorga un voto electoral. En la votación para el conjunto del estado — que supone dos votos electorales — y en el 2do distrito del congreso, que supone otro, todavía no se ha declarado ganador.



Joe Biden pidió a sus seguidores que “mantengan la fe" a medida que avanza el conteo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.



El candidato demócrata a la presidencia compareció pasada la medianoche del miércoles para hablar sobre un resultado electoral todavía incierto. Pasó la noche siguiendo el conteo desde su casa en Wilmington, Delaware, y después se dirigió al Chase Center para hacer una declaración en el exterior.



Ante sus seguidores dijo que sus esperanzas de victoria siguen siendo elevadas a pesar de la incertidumbre y advirtió que conocer el nombre del vencedor en los comicios podría demorarse un día o más.



“Su paciencia es encomiable", manifestó.



Horas después del cierre de los centros electorales en todo el país, el resultado de las elecciones sigue en el aire.



Varios estados clave siguen teniendo cientos de miles de boletas por contar, tras el importante número de votos por correo recibidos, que han ralentizado el conteo en toda la nación.