Declaratoria electoral sí llegó a ENAG pese a polémico decreto de recuento

Un acta notarial confirma que la declaratoria de elecciones fue entregada a la ENAG, dejando constancia formal de la recepción. Esto contradice versiones que indicaban que el documento no había llegado. La evidencia respalda el cumplimiento de los procedimientos legales ante la Empresa Nacional de Artes Gráficas. Mientras tanto, el decreto de recuento impulsado por Redondo genera cuestionamientos legales y políticos.