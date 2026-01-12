  1. Inicio
Derrota ante Barcelona marca el fin de Xabi Alonso en el Real Madrid

El Real Madrid tomó una drástica decisión tras perder la final de la Supercopa. Xabi Alonso dejó el cargo luego del clásico. Su proyecto inició en junio de 2025 y duró medio año.

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 15:25
