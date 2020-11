Las 10 frases de Biden en la reñida noche de elecciones en Estados Unidos

Biden no cantó victoria pero se mostró optimista sobre los resultados que se esperan de algunos estados clave como Georgia y Pensilvania. Foto AFP

DELAWARE, ESTADOS UNIDOS.-Joe Biden, candidato demócrata, ofreció un breve mensaje en Wilmington, Delaware. Ahí junto a su esposa pidió paciencia hasta que se cuente el último voto de esta jornada.

Estas son sus 10 frases más destacadas:

1. "Creemos que estamos en camino de ganar estas elecciones".



2. "Tengamos paciencia. No acabará hasta que cada voto haya sido contado".



3. "Tenemos buenas sensaciones de cómo van las cosas".



4. "No es mi lugar ni el de Donald Trump decir quién gana las elecciones, esa decisión es del pueblo estadounidense; yo estoy optimista".

5. "Mantened la fe, vamos a ganar".

6. "Vamos a ganar esto”.

VEA: ¿Quién va ganando las elecciones de Estados Unidos: Biden o Trump?

7. "Nos ha llegado el resultado de Minnesota y seguimos en contienda en Georgia".

8. "No podemos conocer resultados mañana por la mañana, pero tengo buenas sensaciones".



9. "Gracias por salir a votar, agradecimientos a todos los que han ayudado en este proceso".



10. "Cuando voy a la casa de mi abuelo me dicen Joe, ten fe, mi madre igual me lo dice y yo se los digo ustedes, tengan fe".

+En Estados Unidos la fe no solo mueve montañas, también pone presidentes