Nasry Asfura inicia su primera gira internacional antes de asumir la Presidencia

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, inició su primera gira internacional antes de asumir el cargo. El viaje comenzó desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola con destino a Estados Unidos e Israel. La agenda marca el inicio formal de su política exterior previa a la toma de posesión. La gira ocurre tras días de reuniones clave para definir su gabinete y líneas estratégicas.