Marco Rubio se reúne con el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo un encuentro con el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, como parte de su agenda internacional previa a la toma de posesión.

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 15:45
