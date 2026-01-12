Ocho meses en espera: familiares piden justicia tras accidente en discoteca de Santo Domingo

Este caso, señaló en sus declaraciones a la prensa, "no es fortuito en República Dominicana" porque, afirmó, "los propietarios tenían conocimiento de las debilidades que existían en ese local, que antes era un cine y lo modificaron según su criterio, sin ninguna logística de profesionales para convertirlo en una discoteca", señaló Tejeda, cuya hija de 26 años y doctora en medicina, acudió a la discoteca en compañía de otras cuatro personas que también murieron.