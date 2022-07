Lentitud en los trámites y agresiones de funcionarios y guardias denuncian hondureños en consulado de Houston

“Nos avocamos a ver qué pasaba y nos hemos encontrado la sorpresa que hay una crisis y un caos, no hay consul asignado y las personas están molestas porque no les dan respuestas de su pasaporte, solicitamos que nos pudiera atender el consul o un personal del consulado y salió una señora, pero salió bien molesta a expresarse con palabras groseras y a intimidar a toda la comunidad migrante que estaba ahí. Yo me le presenté que soy un defensor de los derechos humanos de los migrantes y la señora más bien tomó represalias y llamó a los guardias de seguridad con pistolas en la cintura y fui escoltado y expulsado de la parte exterior del consulado”, denunció Flores en entrevista con EL HERALDO .

“Denunciamos y condenamos esa situación porque es una clara violación a nuestros derechos humanos y constitucionales y va en contra de la retórica que decía la presidenta Xiomara Castro que iba a dar un mejor trato a los ciudadanos, pero nos hemos encontrado con esta agresión y este trato bochornoso en un país donde se protegen los derechs de los ciudadanos”, agregó.

En un video aficionado tomado por una persona que se encontraba en el lugar y que logró captar la forma en la que el líder hondureño fue expulsado de las instalaciones se logra escuchar cuando la mujer, quien no se identificó, aseguró que “estamos en la transición del nuevo gobierno, ustedes saben cómo nos dejaron las arcas del gobierno”, justificando la lentitud en las atenciones.

Posteriormente, los compatriotas llamaron a reporteros locales para que acudieran a cubrir la denuncia y en otro video tomado por una hondureña se observa cómo uno de los guardias se acerca para poder tomar fotografías de los rostros de los hondureños que se encontraban dando declaraciones a la prensa.

Flores dijo que estos problemas vienen ocurriendo desde hace varios meses en los consulados, pero cuestionó que la presencia de hombres armados en la entrada de las instalaciones provoca que los hondureños que día con día llegan en busca de atención se encuentren intimidados para exigir sus derechos como corresponde.

“Queremos explicaciones de por qué no hay respuestas para nuestra gente, qué está pasando, por qué no hay autoridades en los consulados y por qué se decía que iban a dar una atención digna y más bien hemos retrocedido y no solo eso, estoy denunciando ahora mismo, la agresión que he tenido yo como defensor de derechos humanos de los migrantes hondureños por parte del consulado de Honduras en Houston, pues ha quedado evidenciado que los hondureños corren peligro si van a hacer trámites y que el gobierno de Honduras está cometiendo un atropello al tener a estos funcionarios”, concluyó el representante de los hondureños en Estados Unidos.

El presidente de la fundación dijo que logró comunicarse con el canciller hondureño Enrique Reina para exponerle la situación, sin embargo, este se limitó a preguntarle por qué no se hicieron estas denuncias en la gestión del gobierno anterior.

