Pese a que, según Flores, a cuatro horas de donde ocurrió la tragedia hay un consulado hondureño, en el sector no ha sido posible encontrar a niguna autoridad catracha que pueda dar detalles de los muertos y los sobrevivientes, según denunció Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, que está integrada por migrantes hondureños y centroamericanos.

Flores viajó desde Fort Lauderdale, en Florida, haciendo escala en Dallas, hasta San Antonio Texas, para poder enterarse de lo ocurrido e intentar ayudar a los compatriotas que puedan estar graves en los hospitales o a los parientes que buscan desesperadamente información sobre sus seres queridos.

El compatriota contó a EL HERALDO que el sector es de difícil acceso, pues es muy remoto, además, en la zona hay mayor presencia de población mexicana que se ha asentado en Estados Unidos y que ha llegado a elaborar altares en memoria de las víctimas.

Por otro lado, las únicas autoridades presentes hasta la mañana de este jueves eran mexicanas, que intentaban seguir recopilando datos de los migrantes que habrían fallecido por deshidratación y asfixia.

”Lastimosamente con las autoridades nuestras no podemos contar, pues las nacionales no se han acercado aquí, a pesar de que tienen un avión presidencial y un presupuesto millonario, una comisión de protección al migrante, pero solamente es teoría porque aquí no los miro yo”, enfatizó.

Más tarde se reportó el arribo en Washington del vicecanciller hondureño, Antonio García, sin embargo, hasta el momento, no hay datos oficiales de la Cancillería hondureña, más allá de las identidades de las primeros cuatro connacionales muertos y la presunción de una quinta víctima, de quien se hallaron documentos en el tráiler, pero no así su cuerpo.

