Los sueños de los hondureños víctimas de la tragedia migrante más mortífera de Estados Unidos

Yazmín Nayarith Bueso Núñez (37) también murió en el “tráiler de la muerte”, pero que se desconocía el paradero de su cuerpo, pues inicialmente solo se sabía que sus documentos estaban en el vehículo que viajaba repleto de indocumentados.

“El lunes como a las 11 de la mañana me puso ese audio y me dijo: “Mamá, yo solo quiero que ore fuertemente a Dios, sé que he tenido el respaldo de Dios en todo mi camino, en toda la trayectoria he pasado dificultades, pero he recibido atenciones y me ha ido bien, hasta llegar a Laredo. Nos van a trasladar ya, ore” y eso fue lo último que supo de su hija, según Florencia Núñez, quien entre lágrimas lamentó la forma en la que ocurrieron las cosas.

Según su progenitora, el próposito por el que ella se fue era para ayudarla y ayudar a su hijo, además, porque era la única de sus hermanos que no tenía empleo, pues debido a que padecía de lupus había sido despedida y aunque según sus parientes, había intentado emprender un negocio durante la pandemia, fracasó.