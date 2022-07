Vicecanciller García: Repatriación de primeros hondureños identificados podría iniciar en 10 días

El funcionario detalló que los sobrevivientes siguen luchando por sus vidas en cuidados intensivos y ninguno de ellos ha podido aún hablar, por lo que eso también impide tener la certeza de sus identidades.

Además comentó que hay un paciente de quien no se tiene indicios de qué nacionalidad es y como aún no despierta no pueden identificarlo.

El vicecanciller es optimista al considerar que ya la próxima semana estaría identificadas todas las víctimas.

LEA: “Mamá, yo solo quiero que ore fuertemente a Dios”: el último audio de Jazmín Bueso, hondureña que subió a tráiler