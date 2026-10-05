SIT reporta un 95% de la red vial pavimentada para la Semana Morazánica 2026

Tegucigalpa, Honduras.- De cara al inicio de la Semana Morazánica 2026, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) reportó que el 95% de los 4,400 kilómetros de la red vial pavimentada del país se encuentra en buen estado. El ministro de la SIT, Anibal Ehrel, explicó que durante los últimos meses se han intensificado los trabajos de rehabilitación y mantenimiento en diferentes corredores del país, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación ante el incremento de viajeros que se espera durante el feriado. “Hemos avanzado muchísimo con la rehabilitación de la mayor parte de carreteras en el país. Tenemos prácticamente en los 4,400 kilómetros de la red vial pavimentada un 95% sin baches”, afirmó Ehrel. Sin embargo, aclaró que "el hecho de que una vía no presente baches no significa que esté en optimas condiciones, ya que para estar óptimas, tienen que ser reconstruidas prácticamente todas”.

Trabajos

Entre los principales corredores intervenidos se encuentra la carretera CA-13, en la zona norte, donde se reportaron trabajos de recuperación en distintos tramos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con Ehrel, el sector entre San Pedro Sula y El Progreso se encuentra sin baches, mientras que continúan trabajos puntuales en dirección hacia Tela, Atlántida. En el tramo hacia La Ceiba, Tocoa y Puerto Castilla, las autoridades mantienen equipos trabajando, debido a que todavía existen sectores que requieren atención. “De La Ceiba, Jutiapa, le va a encontrar sin ningún problema, y de Jutiapa a llegar hasta Tocoa se tiene que tener más cuidado porque van a ver cuadrillas trabajando”, explicó el ministro. En el occidente del país también se reportan avances: Ehrel indicó que la carretera hacia el departamento de Copán recibió trabajos de bacheo, y que la mayoría de los sectores se encuentran en condiciones de circulación, aunque pronosticó que podrían aparecer nuevamente algunos daños menores debido a las lluvias. Para quienes se movilicen hacia el sur, la SIT informó sobre la reparación de fallas en la CA-5 Sur, incluyendo sectores ubicados en los kilómetros 22 y 64. Mientras tanto, en la ruta hacia San Marcos de Colón todavía se desarrollan trabajos de recuperación, por lo que las autoridades recomendaron conducir con precaución. EL HERALDO Plus realizó un recorrido por los principales ejes carreteros de Honduras, donde encontró una red vial, en su mayoría, en buen estado, con algunas carreteras bacheadas y otras en construcción, aunque todavía sobreviven algunas con fallas y daños históricos.

Lluvias, derrumbes y emergencias

Además de las condiciones en la superficie de las carreteras, uno de los principales factores de riesgo durante el feriado será el comportamiento del clima. Ehrel informó que la SIT mantendrá 66 frentes de trabajo activos a nivel nacional para responder ante posibles derrumbes, socavones, inundaciones y otras emergencias que puedan afectar la circulación. “Tenemos 66 frentes de trabajo de terracería a nivel nacional que van a estar pendientes de las lluvias, de las emergencias, de los derrumbes, de los socavones, de cualquier problema que se pueda presentar en el territorio nacional”, detalló. Entre los sectores que permanecen bajo vigilancia se encuentran zonas del corredor agrícola de Olancho, donde suelen registrarse derrumbes durante los periodos lluviosos, así como sectores de El Porvenir y Marale. En el municipio de Alianza, departamento de Valle, también se mantiene atención luego de la activación del cauce de Arcila, asociado al crecimiento del río Goascorán.

Conducir con precaución