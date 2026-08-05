Presentan al presidente Agenda Turismo Copán 2026-2030 para fortalecer el desarrollo de occidente

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente Nasry Asfura, recibió en Casa Presidencial a una comisión del sector privado de Copán Ruinas y le presentaron la Agenda Turismo Copán 2026-2030, una propuesta estratégica orientada a fortalecer el desarrollo turístico, económico y cultural del occidente del país. La iniciativa busca posicionar a Copán Ruinas como la capital arqueológica del Mundo Maya y uno de los principales destinos patrimoniales de Centroamérica.

Durante el encuentro, los empresarios expusieron la visión, los principales objetivos de la agenda, que contiene el diagnóstico y la hoja de ruta del proyecto. La propuesta se sustenta en cinco ejes estratégicos: infraestructura y conectividad, fortalecimiento institucional, promoción del destino, desarrollo del talento humano y facilitación fronteriza, con el propósito de mejorar la competitividad turística de la región. La comisión empresarial destacó que el éxito de la iniciativa dependerá del trabajo conjunto entre el Gobierno, empresa privada, municipalidad y cooperación internacional. Asimismo, reiteraron la disposición de acompañar las acciones que permitan convertir a Copán Ruinas en un motor de crecimiento para el occidente hondureño y en un referente del turismo cultural en la región.