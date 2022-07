Pedro Joaquín Amador separa a los que le acusaron de nepotismo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un total de 29 empleados fueron despedidos de la Secretaría de Asistencia Presidencial para Presos Políticos y Sociales, precisamente los que habían denunciado nepotismo por parte del titular de la institución, Pedro Joaquín Amador.

Los denunciantes ahora se encuentran esperando el pago de sus salarios atrasados, que en algunos casos asciende a tres meses y enfatizan que Amador contrató a varias personas de su núcleo familiar.

“Él tiene ocho personas de su confianza. Tiene a su hermano, que primero lo andaba de chofer y después lo cambió de puesto ganando 40 mil lempiras; luego metió a la esposa de su hermano, que ni cinco veces ha ido a trabajar ganando 50 mil lempiras, tiene a una sobrina que gana igual 50 mil y ahí no queda eso”, explicó Ovidio Moncada, uno de los despedidos.

En tanto, Amador manifestó que solo le dio trabajo a un hermano, el cual se desempeña como su motorista personal y, efectivamente, él pidió despedir a los trabajadores por montar una campaña en su contra.

“Yo solo tengo uno que es mi hermano y es conductor. Es pura envidia de ellos y no asimilan que un pobre se supere, estas personas no están trabajando más en mi despacho porque no puedo tener gente así, me hicieron daño y tuvimos que cancelarlos con Casa Presidencial”, pormenorizó Amador.

