Unos siete mil privados de libertad podrían quedar libres por hacinamiento

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unos siete mil privados de libertad podrían quedar en libertad en los próximos meses, según informó el asistente de la Presidencia en Atención a Presos Políticos y Sectores Sociales, Pedro Joaquín Amador.

Este miércoles, Amador aseguró que la medida tiene como fin bajar la carga que tienen las cárceles de Honduras, pues en todas ellas se reporta hacinamiento, volviéndolas insalubres, díficiles de controlar y un gasto mayor para el Estado.

Ante esa situación, el funcionario aseguró que ya ha realizado acercamientos con algunos directores de centros penales, para pedirles que le brinden informes de quiénes podrían calificar para ser beneficiados con el indulto.

“Yo estoy visitando los centros penales para conocer esa información y es por eso que les pedimos a los directores de los centros penitenciarios y a los abogados que nos digan quienes son los que califican, (luego) estamos verificando si estas personas aspiran a quedar en libertad”, declaró.

Pedro Joaquín aseguró que no hay que temer a esta medida, pues no busca liberar a temidos reos o que puedan significar un riesgo para la sociedad sino a los que cumplan con los siguientes tres requisitos: los que hayan cumplió una buena parte de su condena y su delito no sea de gravedad, quienes ya pertenecen a la tercera edad y los que padecen una enfermedad terminal.

“Es muy triste ver a su familiar muriéndose en la cárcel, eso es inhumano”, dijo Amador sobre quienes padecen graves enfermedades y permanecen recluidos en los distintos centros.

“Yo les pido que colaboren con esto y también en hacer los traslados de aquellas personas que no son peligrosas a sus lugares de origen, ya hemos mandado varias notas al Instituto Nacional Penitenciario (INP) y están en trámite”, concluyó.