Hijos de Roosevelt Avilez niegan vínculos con Matta Waldurraga y justifican sus bienes

La reacción de los parientes del ex edil ocurre horas después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegara una solicitud de sobreseimiento definitivo interpuesta por su defensa, la cual se amparaba en la reforma a la Ley Especial Contra el Lavado de Activo, pero el Ministerio Público alegó que en este caso particular no aplica, pues “las operaciones y el blanqueo de capitales del clan Avilez están vinculados directamente a las actividades de narcotráfico que por años dirigió Juan Ramón Matta Waldurraga ”.

Los hijos de Avilez aseguran que no entienden de dónde pudieron surgir las acusaciones contra su padre y que arrastró también a los demás miembros de su familia, pero afirman que se trata de falsedades que hoy han divido su hogar. Roosevelt Avilez Jr., hijo del exalcalde de Talanga y excandidato para suceder a su padre en la municipalidad, aseguró que sus otras dos hermanas menores que no acudieron al programa están muy afectadas, una de ellas viviendo la situación desde el extranjero, por motivos de estudios y la otra, todavía sin alcanzar a entender lo que ocurre, pues es menor de edad.

“Ver esta injusticia que se vive en nuestro país y ver también a mis primos que son afectados y pasar esta zozobra. No nos explicamos quién está detrás de todo esto o quién dio la orden para todo esto, entonces pedimos a las nuevas autoridades que por favor tomen cartas sobre estos casos y hagan justicia”, argumentó.

Por su parte, su hermana Julia Marisol Avilez dijo que “me parece increíble cómo en el país no existe justicia, cómo se pasan las leyes por donde quieren, cómo no importa la inocencia de una persona, la familia, lo que le hagan... cómo la sacan en las noticias y todo lo que dicen, el Ministerio Público no viene después a decirnos ‘perdón, mentimos, dijimos esto de ustedes, los acusamos y no tenemos ni una prueba”.

La joven también señaló al expresidente Hernández como un posible responsable de lo que enfrenta su familia y dijo tener esperanzas en la nueva administración: “No vivo con mis papás, estoy sola y todo gracias a este país y su mal gobierno pasado, pues tengo fe y esperanza en este gobierno y le doy gracias por habernos liberado de Juan Orlando (Hernández), porque creo que es la razón por la que mis papás están ahí”.