Ministro asesor, Pedro Joaquín Amador, acepta que contrató personas sin tener presupuesto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ministro asesor y asistente presidencial, Pedro Joaquín Amador, ha contratado más de 28 personas sin tener presupuesto y ahora busca insertarlos en otras instituciones para que les paguen cinco meses de salarios atrasados.

Amador, quien es asistente de la Presidencia en asuntos de presos políticos y sociales, salió a explicar la situación laboral de diferentes personas ante protestas de empleados que aseguran tienen cinco meses sin recibir salarios.

Se quejan que Amador los contrató y que durante todo este tiempo han estado trabajando, pero no les han pagado sus salarios.

VEA TAMBIÉN: Piedad Córdoba, sin poder acreditar licitud de $68,000 dólares que le fueron hallados en aeropuerto en Honduras

El funcionario aceptó que solo fue autorizado para contratar 10 personas pero que él les firmó contrato a casi 30 personas más. Dijo que ha pedido ayuda al expresidente Manuel Zelaya Rosales para resolver este impasse.

En declaraciones a Radio Globo, dijo que una de las formas de solventar esta situación es pedirle a algunos ministros y otros funcionarios que le den contrato a estas personas y que el salario salga de allí, aunque trabajen para la misión que le ha encargado la Casa Presidencial.

ADEMÁS: Honduras: Señalan a Milton Benítez por tráfico de influencias

“Yo hablé con el gerente de la ENEE y me dijo que no había problemas”, dijo secamente Amador, quien señaló desconocer si esta institución tiene problemas financieros como para contratar a personal que no le dará servicio a la empresa eléctrica sino que a él.

Indicó que él firmó contratos de buena fe, pero que será la Casa Presidencial la que buscará la manera de solucionar estos problemas.

Amador es señalado además de haber contratado a varios parientes, algo que aceptó, porque se trata de personas de su absoluta confianza.

Pedro Joaquín Amador es un personaje dentro del partido Libertad y Refundación (Libre), conocido por su activismo y lucha en la calle, y ahora es un alto funcionario del gobierno, que tiene la responsabilidad, entre otras, de velar por el respeto a los derechos humanos de hondureños presos.

VEA: Pani investiga paradero de más de L 355 millones dados a políticos, instituciones y ONG