Honduras: Señalan a Milton Benítez por tráfico de influencias

ATLÁNTIDA, HONDURAS.- La exdirectora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) en Atlántida, Lilian Ordóñez, denunció al ministro asesor de Comunicaciones de la Presidencia, Milton Benítez, conocido como “El Perro Amarillo”, por tráfico de influencias y corrupción.

Ella había sido nombrada en el cargo en febrero, pero fue separada el pasado 23 de junio por supuestas infracciones disciplinarias al reglamento de la institución.

La exfuncionaria expresó que “¿de qué refundación me está hablando?, ¿de qué cosas buenas me está hablando, señor ministro? (...) me imagino sacará audios victimizándose porque al final eso es lo que le gusta, con usted fue un desengaño todo”.

Añadió que “al final nunca se termina de conocer a la gente que cuando agarra una cuota de poder en vez de apoyar a los suyos se hacen para atrás; los privilegios, el acoso, ‘el amigazgo’, la persecución también es corrupción”.

Benítez fue denunciado ante la Fiscalía por violencia contra la mujer.

