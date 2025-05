Caso Koriun Inversiones: Envían a Iván Velásquez a cárcel de máxima seguridad

"A Iván Velásquez lo estoy viendo 24/7 yo en este teléfono, para ver que no va a haber un tan solo problema, no solo a él, sino a otros, donde el nivel de riesgo que tienen es mayor. Lo que buscamos solamente es salvaguardar la vida de las personas privadas de libertad. Ya no puede seguir dándose la historia repetitiva, aquella, que en las cárceles era para mandar a asesinar a alguien", dijo Muñoz a Hoy Mismo.

Asimismo, detalló que Velásquez será custodiado por un agente penitenciario y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), tampoco podrán acercarse a él otros prisioneros y no se le permitirá llamadas telefónicas. Para poder comunicarse con su apoderado legal será por medio de locutorios.

Velásquez se encuentra con la medida de prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Támara, ubicada en el valle de Amarateca, Francisco Morazán, de momento se desconoce a cuál cárcel será transferido.