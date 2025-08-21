Loana, emprendedora hondureña que murió tras accidente acuático en EE UU

Loana Gabriela, una hondureña de 22 años reconocida en Carolina del Norte por su emprendimiento, perdió la vida en un accidente de moto acuática registrado el pasado sábado 16 de agosto en el lago Mountain Island, Estados Unidos. Aquí te contamos los detalles del accidente:
El pasado lunes 18 de agosto, dos días después del accidente, la página de Loany Gabriela confirmó oficialmente su fallecimiento mediante un comunicado, donde se dio a conocer los detalles del accidente.
De acuerdo con los primeros informes, el accidente ocurrió el 16 de agosto cuando la moto acuática en la que Gabriela se desplazaba impactó contra otra moto mientras se encontraba en el lago.
Según las autoridades locales, la colisión entre ambas motos acuáticas provocó que Gabriela quedara inconsciente, a pesar de portar su chaleco salvavidas.
Otra persona que pasaba por el lugar logró sacarla del agua inmediatamente después del impacto, sin embargo, su estado era delicado.
Su padrastro, Geovanny Membreño, relató a medios locales que lo único que sabía es que la moto acuática impactó contra la que ella conducía.
Lamentablemente, confirmaron su muerte dos días después, donde amigos y allegados lamentaron su partida.
Gabriela era dueña del negocio LG Lashes, ubicado en la ciudad de Hickory, donde se publicó un aviso especial tras el accidente.
La familia de Gabriela, originaria de Honduras, expresó su dolor por la tragedia y cuestionó las circunstancias en las que permaneció inconsciente sin recibir ayuda inmediata.
“Estoy conmocionada porque su tiempo se acortó y siento que tenía mucho más que ofrecer y mucho amor que dar”, manifestó unas de sus amistades.