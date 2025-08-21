  1. Inicio
Loana, emprendedora hondureña que murió tras accidente acuático en EE UU

Con una corta edad y sueño sin cumplir, la hondureña Loana murió en Carolina del Norte tras un accidente acuático ocurrido en el lago Mountain Island

  • 21 de agosto de 2025 a las 21:36
1 de 10
1 de 10

Loana Gabriela, una hondureña de 22 años reconocida en Carolina del Norte por su emprendimiento, perdió la vida en un accidente de moto acuática registrado el pasado sábado 16 de agosto en el lago Mountain Island, Estados Unidos. Aquí te contamos los detalles del accidente:

Foto: Redes sociales
2 de 10
2 de 10

El pasado lunes 18 de agosto, dos días después del accidente, la página de Loany Gabriela confirmó oficialmente su fallecimiento mediante un comunicado, donde se dio a conocer los detalles del accidente.

 Foto: Redes sociales
3 de 10
3 de 10

De acuerdo con los primeros informes, el accidente ocurrió el 16 de agosto cuando la moto acuática en la que Gabriela se desplazaba impactó contra otra moto mientras se encontraba en el lago.

 Foto: Redes sociales
4 de 10
4 de 10

Según las autoridades locales, la colisión entre ambas motos acuáticas provocó que Gabriela quedara inconsciente, a pesar de portar su chaleco salvavidas.

 Foto: Redes sociales
5 de 10
5 de 10

Otra persona que pasaba por el lugar logró sacarla del agua inmediatamente después del impacto, sin embargo, su estado era delicado.

 Foto: Redes sociales
6 de 10
6 de 10

Su padrastro, Geovanny Membreño, relató a medios locales que lo único que sabía es que la moto acuática impactó contra la que ella conducía.

 Foto: Redes sociales
7 de 10
7 de 10

Lamentablemente, confirmaron su muerte dos días después, donde amigos y allegados lamentaron su partida.

 Foto: Redes sociales
8 de 10
8 de 10

Gabriela era dueña del negocio LG Lashes, ubicado en la ciudad de Hickory, donde se publicó un aviso especial tras el accidente.

 Foto: Redes sociales
9 de 10
9 de 10

La familia de Gabriela, originaria de Honduras, expresó su dolor por la tragedia y cuestionó las circunstancias en las que permaneció inconsciente sin recibir ayuda inmediata.

 Foto: Redes sociales
10 de 10
10 de 10

“Estoy conmocionada porque su tiempo se acortó y siento que tenía mucho más que ofrecer y mucho amor que dar”, manifestó unas de sus amistades.

Foto: Redes sociales
