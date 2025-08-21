Eduardo Valdez, camarógrafo que murió tras accidentarse en su moto en Comayagüela

En horas de la madrugada de este jueves 21 de agosto, Eduardo Valdez perdió la vida tras accidentarse en su motocicleta en Comayagüela. Aquí los detalles de lo ocurrido.
Eduardo Ismael Valdez Espinosa era un reconocido camarógrafo hondureño con trayectoria en medios como Televicentro, Teleceiba y Canal 6.
El incidente ocurrió alrededor de las 5:00 a. m. en la colonia Bella Vista, a inmediaciones del mercado zonal Belén y sobre el bulevar del Norte en Comayagüela.
Según los primeros informes brindados por las autoridades, Valdez perdió el control de su motocicleta, lo que provocó que impactara contra un muro.
La abogada y portavoz del Ministerio Público, Lorena Cálix, confirmó su deceso a los medios y expresó su solidaridad con los familiares.
El levantamiento de su cuerpo se realizó en horas tempranas, y posteriormente fue trasladado a la morgue capitalina, donde familiares llegaron a reclamar su cuerpo.
En redes sociales, familiares y amigos han lamentado su fallecimiento, recordándolo con un buen amigo.
"Vuela alto, mi buen amigo, descansa en paz", "Gran dolor, fuerzas a la familia de él y sobre todo a su mamá", son algunos de los mensajes que han dejado sus amistades en redes sociales.
“Lamentamos la desaparición física de quien en vida fuera el sr. Eduardo Valdez y manifestamos nuestras condolencias”, se lee en una nota de duelo difundida por Teletón.
El Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) registra 11,645 accidentes viales en Honduras en lo que va de 2025, donde en los más de 11 mil accidentes, al menos 1,200 personas han perdido la vida.