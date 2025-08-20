Los cortes de energía para este jueves 21 de agosto en SPS y otras zonas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que habrá cortes de energía programados para este jueves 21 de agosto en San Pedro Sula y otras partes del territorio nacional. Según el comunicado oficial del ente energético, las interrupciones se deberán a trabajos de mantenimiento, incluyendo la prevención y corrección de la red eléctrica. A continuación el listado completo de las zonas que no tendrán luz por varias horas durante este jueves.

San Pedro Sula: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Plantel y Bodegas de Tigo, residencial Palencia, residencial Santa Clara, residencial Villa Alameda, residencial Villa Alcalá, residencial Angelino, Residencial Villa Franca, residencial Villa Granada, residencial Villa Sevilla, residencial Villa Valencia, residencial Salamanca, residencial Paseo La Fuente, aldea El Carmen, colonia Reina del Carmen, colonia Las Colinas del Carmen, colonia San Martín, El Ocotillo, colonia Episcopal, colonia Cosmul, colonia 14 de Febrero, Colonia Santa Cruz, colonia Ramos, colonia Magnolia, colonia El Porvenir, Pozos de Suncery, Centro de Rehabilitación El Carmen y aldeas SOS.

San Antonio de Oriente, El Paraíso de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Escuela Agrícola Panamericana, Las Mesas, El Jicarito, Tabla Grande, Guadalajara, Yuscarán, Ojo de Agua, El Ocotal, Sabana Redonda, El Barro, Aldeas S.O.S., Morocelí, Loma de Enmedio, Valle Arriba, El Plan, Buena Vista, Los Pozos y zonas aledañas

Talanga, Villa San Francisco, San Juan de Flores, F.M.: de 8:00 a.m.- 4:00 p.m.

San Juancito, San Juan de Flores, El Naranjal, Miravalle, El Hato, Las Mesas, Coyolito, Ingenio Azucarero 3 Valles, Villa de San Francisco, Cantarranas, Tipistepe, San Juan de Flores, Cerro Bonito, Chandala, La Labranza, Zabaneta. Aldea La Masa, aldea Coyolito, aldea Cofradía, Yamaguare, Miravalle, aldea El Porvenir, aldea El Pedregal, El Centro Carbonera, aldea Loma Pelada, comunidades aledañas a la carretera de San Juan de Flores-Talanga, Talanga, Villa Real, La Venta, Vallecillos, Agalteca, Hacia Río Abajo, Piedra y Arena y zonas aledañas.

Danlí, Jacaleapa, El Paraíso, Teupasenti, Potrerillos: de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

También habrá cortes de energía en 110 Brigada Militar, Copeco, colonias San José, Ebenezer, Bella Vita, Ladrillera Nolasco, Fábrica Alcapone, Panificadora Tabora, Santo Domingo, Bethel, La Concepción, La Carbonera, Piedra Ancha, Vista Hermosa, Apaguiz, La Gramaíta, Manuel Zelaya, Cofradía, Nueva Esperanza, Panificadora Agua Salí, Monte Fresco, San Francisco, El Mirador, I.C.F., Restaurante La Casona. I.S.G., Restaurante El Torito, Gasolinera El Dorado, colonia Apaguiz Norte, Los Pinares, Los Prados, aldea El Encanto, aldea El Arenal, Ciudad de Jacaleapa, aldea La Chorrera, Río Azul, El Tablón, El Barro, Ciudad de Potrerillo, aldea Las Crucitas, Agua Blanca, Netiapa. Aldea Las Champas, Loma Limpia, El Sursular, El Naranjo, El Junquillo, Casco Urbano de Teupasenti, San José del Potrero, La Vega, Potrerillos, Las Flores, Las Cortinas, San Isidro, La Toyosa, La Unión, El Rodeo, Los Almendros, San Lorenzo, Las Delicias, El Patahte, Las Ánimas, Las Maídas, Plan Lango, La Cueva, El Cango, Val Paraíso, Corralito, Cebadilla, La Aguja, Buenos Aires y El Ocotal.

Danlí de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Supermercado La Colonia, Uniplaza, Texaco Estrella de Orienta, Agrogaitan, Banrural, Edificio Colinas de Oro, Barrio Pueblo Nuevo, Regional de Salud Danlí, HonduTel, Banco Occidente, Banco Atlántida, Gasolinera Texaco, Maxi Despensa, Gasolinera Puma Centro. Comercial La Unión, Ferretería Santa Fe #1, Taller de Torno y Carpintería, Paramento y La Madre, Colina Cualiqueme, E.M.E.H., E.H.H., Puros Raíces Cubanás, Cedymeh, Fábrica de Puros, Internacional, colonia Los Profesores, Residencial La Fuente, Iglesia Los Mormones, Beneficio Ihma, La Sag, Fábrica de Puros, Blindar, Colegio Cosme García, Parte del barrio El Centro, Ficohsa, Cooperativa Apaguiz, Electra. Cooperativa San Margueria, Calle del Canal, colonia Los Arcos, colonia La Cañada, Pilas de Filtración de Aguas de Danlí, Barrio Oriental, colonia Quisacamonte, Banadesa, Despensa Familiar, Ferretería Santa Fe #2, barrio Tierra Blanca, Bancafe, Plaza San Sebastián, Comercial Jerusalén, Calle del Comercio, Gallo Mas Gallo, barrio La Reforma. Calle Principal Hacia Los Semáforos, colonia 18 de Mayo, Tesoreros de Orienta, colonia El Pinal, Comercial Aidamar, Centro Comercial Al Rastro, Terminal de Buses, barrio El Carmelo, Carmelo Abajo, Las Brisas, colonia Villeda Morales, Colegio Ido, Oviser y Gasolinera Uno.

El Paraíso: de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Uniplaza, Colonia El Zarzal Etapa 1 y 2, Hacienda El Zarzal, Colegio Católico Danlí, Unicath Danlí, El Juzgado de Letras, La Ceibita, Santa Fe, La Florencia, El Sauce, La Gracias a Dios, San Fernando, Valle Verde, The Childrens Word School, La Estancia, Latas, El Guisquilque. Parte de barrio El Centro, barrio Las Flores, colonia Las Colinas, barrio Buenos Aires, colonia Teodoro Rodas Valle, residencial El Estero, colonia Villa Paraíso, colonia San Anós, Upnem Danlí, Hospital Gabriela Alvarado, Ocobas, Inah-Ihss Danlí, San Matías, El Esering, La Concepción, Santa Rosa, Corral Falso, Agua Caliente, colonia Venecia, San Marcos Arriba y Abajo, Acígo de Ancianos, San Judas Tadeo, Arauli, Tinaco, San de Juan de Linaca, El Cacao, Cuscatca, La Aimada, Quisucalagua, Fábrica Camocho, El Pescadero, Cuyali, Los Terrones, Sogimex, colonia 24 de Diciembre. Paraíso, Cigar, Itai, El Paraíso, Las Manos, Los Ángeles, Los Limones, Las Limas, El Cantón, Aduana, Las Manos, El Verdum, El Rodeo, Los Higueros, San Cruz, Alauca, Las Manzanillas, Los Higueritos, San Antonio de Alauca, El Jicaro, Momotombo, Oropoli, El Chaguite y Corralito.

Olancho: de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Nueva Jerusalén, Hacienda Villa Lucía, Santa María, Torneado, Hacienda El Torneado, Plantel de Minería, Hacienda Mario Kafaty, Hacienda Siberia, Guaniiuiqi, Hacienda Jorge Rivera, Hacienda El Piñonal, Empresa de Servicios Múltiples, Sienequita, Quesera Vieja, Hacienda Almendares, Siales, Hacienda Perol, La Laguna, Las Marías, Hacienda Cachital. Hacienda Palomal, San Fernando, Comunidad de Coyolito, Iglesia Bethel, Las Delicias, Azalajpa, El Cacao, El Canizal, Hacienda Las Flores, Hacienda Quevara, Aserradero Las Delicias, Proyecto Patuca III, Campamento Patuca III, Las Colinas, Hacienda El Tarro, La Libertad y Las Camelias, El Porvenir, La Alianza, Arenas Blancas. Hidroeléctrica Guim, Poncaya, Palestina, Comunidades de Apacilagua, Aguas Preciosas, Nueva Danlí, Brisas, El Rosario, Nueva Choluteca, Fraternidad, Zonas de Río Blanco, Catacamas, Los Lirios, Zapote Verde, Las Marías, La Unión, Campamento Viejo, Campamento Nuevo, Rancho Quemado, La Lagunita y Minas de Oro.

Trojes, El Paraíso: de 8:00 a.m.- 4:00 p.m.

Chichicaste, Las Camelias, El Pinal, Poteca, Campamento #1, Campamento #2, El Chaparral, La Laguna, La Unión #1, San Antonio, La Nubia, La Montañita, Paso Hondo #1, Paso Hondo #2, Las Quebradas, Las Delicias #1, Las Delicias #2, Mata de Guineo, San José de Mata de Guineo, El Corralito, Cifuentes, Quebrada Arriba, Planes de Cifuentes, Los Jardines, El Bijao, El Pital, Agua Caliente, Los Tablones, La Apertura. Trojes, Capíres, Yamales, Arenales, Los Almendros, El Piñonal, La Florida, Las Lomitas, El Empalme a Trojes, La Primavera, Las Lomas, El Noveno Batallón de Infantería, La Angostura, La Peineta, San Diego, Santa Rita, Los 2 Montes, La Joya, La Lima, Pozo Bendito, La Música, El Zarzal, Neguacepe, Argelia, Oculí, Calpules, Quebrada Larga, Villa Santa, El Zamorano, Chirinas, La Isla, Sartenejas, El Zapotillo #1, El Zapotillo #2. La Zuiza, Guayambre, El Matazano, Chichimora, Rancho Rosa, Casa de Bloques, La Redonda #1, La Redonda #2, Los Achotes, La Cebadilla, El Triunfo, Villa Elena #1, Villa Elena #2, Bañaderos, Villa Rica, Villa Nueva #1, Villa Nueva #2, Villa Nueva #3, Cuba, Quebrada Chiquita #1, Quebrada Chiquita #2, El Progreso, Santa Clara, Buena Vista, El Higuerito, El Quebradón, El Porvenir, El Naranjo, Alto Pino. La Primavera, Cerro Azul, Jutiapa, El Benque, El Avillal, El Obraje, Las Crucitas, Los Corrales, Buenos Aires, Las Flores, Conchagua, Tres Piedras, Las Selvas, El Cedral, La Lodosa, Escuapa, La Lima de Escuapa, Altos de Escuapa, Los Bienvenidos, El Siguapate, Coyolar, Santa Ana, Gualiiqueme, La Nueva Coyolar.

El Calán, Marañón: de 8:30 a.m.- 2:30 p.m.

ColoniaS Bendición de Dios, Luis García Bustamante, Los Castaños I, II y III Etapa, Las Colinas, Nueva Samaritana, Nuevo Renacer, Gran Bretaña, Santa Eduviges, El Corozal I y II, Brisas del Calán, El Calán, España, aldea El Calán y aldea El Marañón.

Azacualpa, Petoa, Quimistán San Marcos: de 8:00 a.m. - 3:00 p.m.

Agua Sucia, La Laguna Quimistán, Quimistán, Camalote, Tejeras, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Correderos, San Juan del Sitio, San Jose del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejos, La Ceibita, Petoa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Santa Cruz Minas, Las Flores, Ingenio Chumbagua y Generadora Los Laureles (Cuyagual).

El Progreso: de 8:30 a.m. 4:30 p.m.

Zona Central sector este y noreste, colonia Mangandi, colonia 2 de Marzo, Altos de El Progreso, bulevar Los Ángeles, bulevar Las Mercedes, bulevar Buenos Aires, bulevar Los Pinos, Parte del bulevar San Francisco, colonia Ramírez Reina, colonia Rodolfo Carcamo, bulevar Montevideo, Hotel Montecristo, residencial El Progreso, colonia Llave en Mano, colonia La Cañada, Supermercado La Antorcha Centro, Pizza Hut Centro, Municipalidad de El Progreso. Clínica Cristiana, Clínica Los Ángeles, Clínica Rubí, Estadio Humberto Micheletti, colonia Patty, colonia Policarpo Paz García, Mercado Municipal, Nueva Jerusalén, colonia Jensen, La Sirena, bulevar Las Delicias, Subirana, colonia Brisas del Ullúa, bulevar Cabañas, Catedral Las Mercedes, Hondutel, Plantel de Enee Los Ángeles, Universidad Cristiana UCHM, Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, Supermercado La Colonia, colonia Palermo. Colonias Fraternidad de La Paz, Nacional, San Antonio, IHSS, bulevar Los Pinos, Los Bomberos y Policía Nacional, Centro Penal Progreseño, Finca 4, Finca 8 y aldea San José de la Barrera, Hotel Plaza Victoria, Plaza Aventura, Panadería La Popular, Honduplaza, Maxidespensa, Gimnasio Municipal, Motocentro. Colonias Williams Hall, Carlos Roberto Reina, 27 de Octubre, Las Palmas, 21 de Mayo, Los Tulines, Paiules, San Antonio, Montefresco, Mendieta y Costado Este de colonia Benedeck, Parte Norte de El Progreso, barrio El Barrio, colonia Castillo, bulevar San José #2, colonia Emanuel I y II, colonia Suazo Córdova, colonia Ávila Panchame, colonia Esperanza de Jesús, colonia Imprema, colonia 19 de Julio. Colonias Los Laureles, Buenos Amigos, Corocolito, 12 de Junio, Juan Carías, Juventino Barahona, Primero de Marzo, Corocol 1, 2, 3, Coyolital, Pareces, La Española, La Libertad, Lempira, Ebenezer, Paramaribo, Valle Abajo, Juan Ramón Morales, Las Golondrinas, La Pimentera, Flores de Mayo, Ferretería La Perla del Color, Centro Comercial El Obelisco, Supermercado La Antorcha, Pizza Hut. Plaza Santa Monica, Supermercado La Colonia #2, Agencia La Mundial, Turlplaza, Hotel Casa Blanca, residencial Las Acacias, colonia 6 de Julio, Parte Oeste de la colonia Kenedy, residencial Andalucía, Emsula, residencial Villas Belinda, residencial Quintas del Sol, residencial Monte Carlo, residencial La Granja, colonia Ideal, Camalote Arriba, Camalote Abajo, aldea El Centenario, aldea El Naranjo, residencial La Orquídea, colonia Ania Amada, Cip Porvenir, San Miguel, Colegio Notre Dame, Santa Elizabeth, colonia Fátima, Ex Campos Bananeros, Buena Vista, Finca Coob, Río Chiquito, Las Flores. Las Chumbas, Naranjo Chino, Zoológico Naranjo Chino, Amapa, Km 70, El Paraíso, Monterrey, Palo Blanco, Las Filipinas, Voluntades Unidas, UTH, Mall Megaplaza, colonia Marvin Reyes, Quebrada Seca, aldea El Porvenir del Norte, colonia Aurora, Leche Sula, Cordon´s Heavy Equipment, El Compadre, Baprosa, H Y C Publicidad, Arroz San Miguel, Residencial La Rubí. Colonia El Porvenir, Restaurante Y R Asap, Chotepa, Restaurante La Cabaña, Rastro Municipal, Quebrada de Yoro, Aldea Fuentes Rivas, colonia Gómez, aldea Etendida, aldea Las Brucitas 1, 2 y 3, San José del Naranjito, Jardines de Amor Eterno, aldea Brisas del Norte, Brisas de La Libertad.

El Progreso, Santa Rita, Santa Cruz de Yojoa: de 8:30 a.m. - 4:30 p.m.

Parte sur de El Progreso, Hospital El Progreso, Hospital Materno Infantil, residencial La Pires, colonia 18 de Septiembre, colonia Moyá, Los Jazmines, Hospital del Ojo, bulevar San Francisco, colonia Kattán, 19 de Junio, residencial Machi, colonia Pénjamo, colonia Rodas Alvarado. Colonia Sinai, Crematorio Municipal, Zona Militar, buelvar Las Palmeras, colonia Sitraterco, buelvar Suyapa, colonia Melgar Castro, colonia Municipal, colonia Anexo Melgar Castro, colonia Nueva Suyapa, Zona de la Compañía, Juzgado Progreseño, residencial Guanacaste, Brisas del Sur, colonia Santa Fe, colonia 5 de Diciembre, residencial Jardines de la Perla, residencial La Perla. Centro Universitario Regional Progreseño C.U.R.P.R.O, Residencial La Romana, residencial Alameda, colonia Los Castaños, colonia 7 de Abril, colonia San Jorge, colonia Alexander Lopez, residencial Paseo del Ángel, residencial La Ponderosa, residencial Villa Ángeles, residencial Quintas Santa Mónica, Colegio de Abogados, Aldea Arena Blanca Sur. Aldeas La Pita, Las Minas, La Sarrosa, La Guacamaya, El Bálsamo, Los Portales, Urraco Sur, Cristo Rey, Agua Blanca Sur, Santa Rita (Barrios: San Jorge, Echeverri, Municipal, Lourdes, Pueblo Nuevo, Subirana, Lara, Minerva, El Centro, El Milagro, 4 de Septiembre, colonias: Sitraterco, Guanchías, Altiplano. Piletas, Villa Dela, San Miguel, Municipal, Los Campos, Brisas del Sur, Seden) Aldeas de Santa Rita: (El Cacao, Guachias Creek, La Garroba Capulín, Quebrada Seca, Tapiquilares, Remolino, Comunidades Santa Cruz de Yojoa (Campos: Llano, Barranco, Bejuco, Olvo, aldeas: Higuerito Llano, Subirana del Olivar, El Batey, San Luis Zacatales, La Tejeda,) y Finca Guanchias

La Ceiba, Atlántida: de 9:00 a.m.- 3:00 p.m.

Colonias Las Delicias, San Juanes, San Martín, Las Flores, La Ponce, Monte Cristo, Ramón Leva (Barranco Chele), residencial San Gabriel, Leyde, Colonia Palmira, residencial Quinta San Fernando, colonia Casa Blanca, Villa Santa Lucía, Crila, Bajos de Palmira y colonia Trejo. Colonias Universidad, Los Fotógrafos, Vista Al Mar, El Búfalo, Gracias a Dios, Menonita, 26 de Junio, Lomas de Palmira, Iglesia Gran Comisión, Rodas, Armenia Bonito, Curla, aldea Armenia Bonito. Colonias Marisol 1 y 2, Villa Romana, colonia Vista Palmira, Sitraleyde, Nueva Era, Aeropuerto Internacional Golosón, Colonia Roberto Padilla, Miramontes, 15 de Septiembre, Club de Leones, El Confite. Colonias Irías Navas, Villa Olímpica, Carril del 7, Carril del 8, Xochimilco, Municipal, Bonitillo, Rivera del Caribe, Cerrato y colonia 1 de Mayo.

Sabá, Colón: de 9:00 a.m. - 3:00 p.m.