Zayn Malik regresa con nueva música

BRADFORD, REINO UNIDO.- Las directioners están de fiesta. Luego de dos largos años de espera, el cantante británico Zayn Malik está de vuelta y prepara nueva música para acompañar su siguiente faceta en la industria.



Tras su paso por la boy band One Direction y toda la euforia que vivió junto a sus excompañeros Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne, el intérprete inició una prometedora carrera como solista que respaldó por medio de Mind of Mine (2016), Icarus Falls (2018) y Nobody is Listening (2021).



Pero el artista de 30 años y expareja de la modelo Gigi Hadid se tomó un inesperado retiro del foco mediático en el último tiempo, después de convertirse en padre y terminar su relación amorosa. Poco o casi nada ha compartido con su público desde este último lanzamiento. O, bueno, así era hasta antes de hoy martes 27 de junio.



En un bien elaborado teaser, de apenas 10 segundos, Zayn se muestra listo para iniciar su siguiente carrera. Con casco puesto y enfundado sobre su motocicleta, el cantante avivó la euforia de sus seguidores. Eso sí, ninguna descripción que permita conocer más detalles fue colocada en el posteo.