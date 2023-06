Jennifer Lawrence aclara los rumores: ¿Liam Hemsworth engañó a Miley Cyrus con ella?

KENTUCKY, ESTADOS UNIDOS.- ¿Team Miley o team Jennifer? El debate respecto a la supuesta rivalidad entre ambas famosas se abre de nuevo, esta vez en torno a las últimas confesiones que la actriz realizó en su más reciente entrevista.



Fue en el programa Watch What Happens Live de este 26 de junio que la estrella femenina de “Los juegos del hambre” aclaró si tuvo un romance o no con su coprotagonista Liam Hemsworth (la manzana de la discordia) mientras este mantenía una relación con la cantante.



En una ronda de Plead the Fifth (Defender la Quinta) con Lawrence, el presentador Andy Cohen trajo a la mesa la polémica que se desató en enero de este año tras el estreno del videoclip Flowers, de Miley, en donde la artista hizo referencia a su antiguo noviazgo y matrimonio con el australiano.



La cantante utilizó un vestido dorado muy similar al que llevó Jennifer cuando asistió a la premier de la cinta junto al actor. Incluso, fueron los mismos seguidores de ambas estrellas quienes comenzaron a notar y comentar la aparente referencia que Cyrus habría tratado de reflejar en las tomas.