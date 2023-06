Noah Cyrus, la hermana menor de Miley Cyrus, se compromete con su novio Pinkus

TENNESSEE, ESTADOS UNIDOS.- Un matrimonio más se suma a la lista de espera. Noah Cyrus, la hermana menor de Miley Cyrus, acaba de anunciar su compromiso con su novio alemán Pinkus. ”El mejor momento de toda mi vida fue decir ‘sí’ a pasar el resto de la nuestra juntos. Este último mes de ser tu prometida y estar en nuestro propio pequeño mundo de solo nosotros dos ha sido tan perfecto y desearía no poder irme” escribió la actriz y cantante de 23 años en su cuenta de Instagram. El texto está acompañado de un carrete de fotografías donde se le ve muy feliz al lado del diseñador de ropa, a quien describió como “la persona más amable”. “Nunca pensé que conocería a un hombre como tú o alguien tan desinteresado y lleno de tanto amor para dar. Eres el ser humano menos juzgador que he conocido, la persona más talentosa, la más leal, la más amable”, continuó describiendo en el posteo.

La famosa estadounidense también reconoció que nunca se había sentido “más amada o enamorada”. “Estoy tan emocionada de pasar esta vida contigo. Nuestra vida hasta ahora es una vida que nunca pensé que merecía o viviría. Estoy tan agradecida por ti. No sé cómo tuve tanta suerte...”.



Cyrus no se había relacionado sentimentalmente, o al menos no de manera pública, con nadie más desde sus noviazgos con los raperos Lil Xan, con quien terminó en 2018, y Smokepurpp, de quien se separó en 2020.



“Estoy tan agradecida por ti. No sé cómo tuve tanta suerte... Te diría ‘sí’ todos los días por el resto de mi vida. Te quiero Pinks. Te quiero, te quiero, te quiero” concluyó la cantante en la publicación que ya sobrepasa los 120,000 likes.