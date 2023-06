In the Fire: El esperado regreso de Amber Heard después del juicio contra Johnny Depp

In the Fire es una producción cinematográfica que tuvo que enfrentar varios obstáculos durante su realización. El primer juicio en Londres en 2020, donde Johnny Depp demandó por difamación, y el segundo juicio en Virginia en 2022, al cual Amber asistió interrumpiendo el rodaje en Guatemala, generaron una carga adicional de presión para todo el equipo.

El evento fue un acontecimiento esperado tanto por los fanáticos como por la prensa, especialmente después de los dos controvertidos juicios en los que Heard estuvo involucrada junto a su ex esposo Johnny Depp.

SICILIA, ITALIA.- Amber Heard regresa al mundo del cine con su nuevo proyecto titulado In the Fire . Este thriller psicológico paranormal tuvo su estreno mundial en el 69º Festival de Cine de Taormina en Sicilia, Italia.

Aunque ese proyecto no se concretó, cuando Allyn presentó a Heard el guión de In the Fire, la actriz aceptó encantada el desafío de participar en este intrigante thriller después de su participación en “Aquaman 2”.