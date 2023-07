Zayn Malik estrena su nuevo sencillo: Love Like This

LONDRES, INGLATERRA.- Tras dos años en pausa musical, el británico Zayn Malik ha dado inicio a una nueva era. Su sencillo Love Like This se convierte en el parteaguas que sus fanáticos estaban esperando.



Nobody is Listening lo trajo de vuelta al foco mediático en 2021, pero tras la disolución definitiva de su relación con la modelo Gigi Hadid (con quien comparte una hija de dos años) y el proceso judicial que enfrentó con su suegra Yolanda, el cantante permaneció ausente de proyectos.



Pero es ahora que, luego de un par de meses de promoción, el sencillo finalmente está disponible. “Gracias por todo el amor. Sin ustedes, nada de esto es posible. No se imaginan lo contento y agradecido que estoy. Paz y amor”, compartió el artista en la descripción del clip que colgó en sus redes sociales.



En una mezcla de sonidos pop, rap y un toque de electrónica, el cantante de 30 años muestra una faceta diferente a las baladas que habían definido su estilo desde sus inicios con One Direction. En el video (de menos de tres minutos) se muestra conduciendo una motocicleta y besando en repetidas ocasiones a una joven rubia.