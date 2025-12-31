  1. Inicio
Sofía Vergara enciende las redes a sus 53 años: Esta es la razón

La exuberante actriz colombiana enciende su perfil de Instagram con una publicación en la que posa con unas amigas, vestida con un "bustier" de encaje que ya se está convirtiendo en tendencia

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 10:21
La actriz colombiana Sofía Vergara impuso tendencia con un "bustier" en color nude de encaje, con un toque glamoroso, en una imagen de su perfil de Instagram.

 Foto: Instagram
La actriz de "Modern Family" aparece en una publicación con dos amigas: "A Sofi no le importa como salgan las amigas.. después que ella salga bien lo demás es cuento", escribió su amiga Ely Arrazola al pie de la imagen.

 Foto: Instagram
La estrella colombiana mantiene activo su perfil de la red social donde muestra su belleza con un maquillaje casi siempre compuesto por base, rubor durazno, labios nude y sombras en tonos terracota.

 Foto: Instagram
Sofía Vergara muestra varias imágenes con sus amigas en Londres, donde disfruta del fin de año. Días antes, pasó las fiestas de Navidad en Viena, Austria.

 Foto: Instagram
Con una copa de vino en la mano, la actriz que dio vida a Griselda en la serie que se estrenó en 2024, escribió en su perfil: "Vienna nights", refiriéndose a la ciudad donde recibió la Navidad.

 Foto: Instagram
La también productora y presentadora colombiana asistió a la ópera en Viena y posó en el vestíbulo del Hotel Sacher, que ha recibido a huéspedes desde Isabel II hasta Justin Bieber.

 Foto: Instagram
Con esta imagen que publicó en Instagram el día después de Navidad en Viena, saludó a sus seguidores quienes le dejaron todo tipo de mensajes de cariño en su red social.

 Foto: Instagram
"Feliz Navidad a todos mis seguidores!!! Los quiero!! Gracias por estar siempre ahi!!", con este mensaje y esta imagen en pijama, le deseó felices fiestas a quienes la siguen en Instagram.

 Foto: Instagram
Una jovencísima Sofía Vergara en los inicios de su carrera. “Cuando llegas a cierta edad, conoces mejor la vida. Esa es una de las cosas divertidas de hacerse mayor: te das cuenta de lo que es importante", dijo.

 Foto: Instagram
"Feliz Navidad from Vienna!!", con este mensaje dejó claro que disfrutó de una Nochebuena y Navidad con amigas en esa ciudad. Se le ve feliz tras su divorcio del actor Joe Manganiello en abril de 2024.

 Glenda Estrada
“Quiero decir cosas básicas, como salud y alguien que me quiera” y que sea "alto y guapo", dijo la estrella colombiana en una reciente entrevista.

 Foto: Instagram
Desde el vestíbulo del Hotel Sacher, la actriz Sofía Vergara, cuya fortuna se estima en unos 180 millones de dólares, se encuentra en el mejor momento de su vida a sus 53 años.

 Foto: Instagram
