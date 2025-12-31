  1. Inicio
Katy Perry y Orlando Bloom reaparecen juntos seis meses después de su separación

La expareja acudió al musical de Paddington en Londres con su hija Daisy y el hijo adolescente del actor

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 11:11
La expareja acudió al musical de Paddington en Londres acompañada de su hija Daisy y Flynn, el hijo adolescente del actor. Mientras tanto, la cantante avanza en su relación con el expremier canadiense Justin Trudeau.

Katy Perry y Orlando Bloom demostraron que la cordialidad es posible tras una ruptura. La cantante de 41 años y el actor de 48 se reunieron el lunes en Londres para llevar a su hija Daisy, de cinco años, al musical de Paddington, según confirmaron imágenes compartidas en la cuenta oficial del espectáculo.

También les acompañó Flynn, el hijo de 14 años que Bloom tiene con su exesposa Miranda Kerr.

Las fotografías muestran a ambos sonrientes mientras posaban junto al elenco y el personaje de Paddington.

Perry optó por un estilo informal con un suéter y pantalones deportivos color canela, mientras que Bloom vistió camisa negra, jeans y chaqueta de mezclilla. Entre los asistentes al evento también estuvo el guitarrista de Queen, Brian May.

La expareja, que comenzó su relación en 2016 y se comprometió en 2019, anunció su separación en junio

Los representantes declararon entonces que habían "estado cambiando su relación durante los últimos meses para centrarse en la crianza compartida", y que seguirían siendo vistos juntos como familia. En septiembre, Bloom rompió su silencio: "Estoy genial. Tenemos una hija preciosa. Es solo amor".

Desde entonces, Perry ha retomado su vida sentimental con Justin Trudeau, expremier de Canadá.

La pareja fue vista por primera vez en julio cenando en Montreal durante la gira de la cantante, y oficializaron su romance en octubre al ser fotografiados de la mano en París durante el 41 cumpleaños de ella.

A principios de diciembre, Perry lo hizo público en Instagram con imágenes de su reciente viaje a Tokio. Fuentes cercanas aseguran que la cantante "se está divirtiendo mucho" y que Trudeau "se esfuerza por verla". El político, separado de Sophie Grégoire Trudeau en 2023 tras 18 años de matrimonio, estaría "más feliz" desde que inició la relación.

