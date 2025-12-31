Dos latinos figuran entre los 10 artistas mejor pagados de 2025, según Forbes

Forbes recién publicó el listado con los artistas (músicos) mejor pagados del mundo en 2025. Aquí los nombres y las cifras oficiales.
Bad Bunny — $66 millones. Bad Bunny sigue siendo uno de los artistas más transmitidos del planeta y fue coronado varias veces como el artista global top en Spotify durante 2025. Su residencia de conciertos en Puerto Rico, combinada con un gigantesco volumen de streams y una fanbase inmensa, consolidó su posición entre los mejores pagados.
Zach Bryan — $70 millones. Zach Bryan, una de las voces más prominentes del country contemporáneo, firmó un acuerdo significativo con Warner Records por su catálogo y contrato artístico, y su gira Quittin’ Time generó ingresos importantes en 2025. Su estatus creció aún más cuando logró el mayor concierto con asistencia pagada de la historia de EE. UU., con más de 112 000 asistentes en Michigan Stadium, rompiendo records.
Chris Brown — $74 millones. Chris Brown cimentó un año robusto con la Breezy Bowl XX Stadium Tour, una gira mundial que recaudó alrededor de $295 millones y vendió casi 2 millones de boletos, convirtiéndose en uno de los tours más importantes de su carrera. Además, volvió a ganar un Grammy por su álbum 11:11 Deluxe, marcando un gran regreso creativo y comercial.
Drake — $78 millones. Drake combinó múltiples giras por Australia, Nueva Zelanda y otros territorios con el lanzamiento del álbum colaborativo $ome $exy $ongs 4 U. Sus nueve álbumes le siguen generando ingresos sólidos por streaming, lo que reforzó su posición financiera durante todo el año.
Shakira — $105 millones. Shakira tuvo uno de sus mejores años con la gira "Las mujeres ya no lloran", que se convirtió en la gira latina más taquillera de una artista femenina con más de $327 millones en ingresos, consolidando su impacto global y su vigencia a nivel mundial.
Coldplay — $105 millones. La legendaria banda británica continuó con su Music of the Spheres World Tour, una de las giras más ambiciosas y extensas del año con casi 50 fechas en Asia, Europa, Oriente Medio y América. La gira recaudó aproximadamente $375 millones durante 2025 y se acerca a convertirse en una de las más exitosas de todos los tiempos.
Kendrick Lamar — $109 millones. El 2025 de Kendrick estuvo marcado por su presentación en el Half-Time Show del Super Bowl LIX, con más de 133 millones de televidentes, lo que relanzó el interés por su álbum GNX. Además, su Grand National Tour, compartido con SZA, fue una de las giras co-encabezadas más taquilleras de la historia, recaudando cientos de millones.
Beyoncé — $148 millones. Beyoncé firmó un año extraordinario con su Cowboy Carter Tour, una gira de 32 fechas que recaudó más de $407 millones, convirtiéndose en la gira country más taquillera de la historia. Este éxito, junto con el manejo independiente de su carrera a través de Parkwood Entertainment, la llevó a convertirse oficialmente en milmillonaria, uniéndose a un grupo muy selecto de artistas con fortunas de más de $1 mil millones.
Taylor Swift — $202 millones. Taylor Swift aprovechó su dominio global con el lanzamiento de The Life of a Showgirl, su 12º álbum, que rompió récords de ventas en su primera semana —más de 5.5 millones de unidades equivalentes— y fue el álbum más fuerte de 2025. También firmó un lucrativo acuerdo con Disney+ por contenido relacionado con su gira The Eras Tour y una docuserie. Su extenso catálogo de 16 álbumes la mantuvo entre las artistas más reproducidas globalmente.
The Weeknd — $298 millones. The Weeknd dominó el año con su sexto álbum Hurry Up Tomorrow, que debutó en el puesto n.º 1 de Billboard 200 y vendió cientos de miles de unidades en su primera semana. Su gira After Hours Til Dawn Tour superó los $1 mil millones en ingresos brutos, una de las pocas giras en la historia que supera esa marca y la más lucrativa por un solista masculino. Además, cerró un jugoso acuerdo por su catálogo con Lyric Capital, lo que consolidó su lugar en la cima.