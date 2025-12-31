Dos latinos figuran entre los 10 artistas mejor pagados de 2025, según Forbes

The Weeknd — $298 millones. The Weeknd dominó el año con su sexto álbum Hurry Up Tomorrow, que debutó en el puesto n.º 1 de Billboard 200 y vendió cientos de miles de unidades en su primera semana. Su gira After Hours Til Dawn Tour superó los $1 mil millones en ingresos brutos, una de las pocas giras en la historia que supera esa marca y la más lucrativa por un solista masculino. Además, cerró un jugoso acuerdo por su catálogo con Lyric Capital, lo que consolidó su lugar en la cima.